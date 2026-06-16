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Avtor:
D.K.

Torek,
16. 6. 2026,
18.11

Osveženo pred

43 minut

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Velika Britanija tanker streljanje fregata Rusija mornarica

Torek, 16. 6. 2026, 18.11

43 minut

Ruska vojaška ladja streljala na britansko jahto

Avtor:
D.K.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Ruska fregata Admiral Grigorovič | V ospredju ruska fregata Admiral Grigorovič | Foto Reuters

V ospredju ruska fregata Admiral Grigorovič

Foto: Reuters

Britansko obrambno ministrstvo preiskuje navedbe, da je ruska vojaška ladja danes v Rokavskem prelivu izstrelila opozorilne strele v bližini jahte, registrirane v Združenem kraljestvu.

Po do zdaj znanih podatkih naj bi se incident zgodil približno 32 kilometrov južno od otoka Wight, zunaj britanskih teritorialnih voda. Jahta je po navedbah britanskih medijev sporočila, da je nanjo streljalo plovilo ruske mornarice. Poškodovanih ni bilo, prav tako ni poročil o škodi na jahti.

Britansko obrambno ministrstvo je sporočilo, da "preiskuje poročila o incidentu v Rokavskem prelivu". Po poročanju Guardiana naj bi šlo za rusko fregato Admiral Grigorovič, izstrelki pa naj bi končali okoli 500 metrov od jahte.

V času domnevnega incidenta je rusko plovilo spremljala ladja britanske kraljeve mornarice HMS Mersey. Patruljna ladja HMS Tyne je po navedbah britanskih medijev do jahte poslala čoln, da bi preverili varnost posadke in zbrali dodatne informacije. Jahta je po incidentu nadaljevala pot.

Dva dni po zasegu ruskega tankerja

Incident se je zgodil dva dni po tem, ko so britanske sile v Rokavskem prelivu prestregle in zasegle tanker Smyrtos, ki naj bi bil del ruske tako imenovane senčne flote, namenjene izogibanju sankcijam pri izvozu ruske nafte. Britanski uradniki domnevnega incidenta z jahto za zdaj sicer ne povezujejo z zasegom tankerja.

tanker
Novice Britanci zasegli tanker iz ruske senčne flote

Admiral Grigorovič je po poročanju Guardiana letos že večkrat plul v bližini britanskih voda, britanska kraljeva mornarica pa ruska vojaška plovila ob takih prehodih praviloma spremlja.

Velika Britanija tanker streljanje fregata Rusija mornarica
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