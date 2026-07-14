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Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
14. 7. 2026,
7.22

Osveženo pred

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Natisni članek
Ukrajina Rusija vojna Volodimir Zelenski Vladimir Putin

Torek, 14. 7. 2026, 7.22

41 minut

Vojna v Ukrajini

Rusija znova nad Kijev z balističnimi raketami

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Napad na Kijev | Ukrajinska prestolnica je bila od junija že večkrat tarča obsežnih napadov z raketami, med njimi tudi balističnih. | Foto Reuters

Ukrajinska prestolnica je bila od junija že večkrat tarča obsežnih napadov z raketami, med njimi tudi balističnih.

Foto: Reuters

Rusija je ponoči izvedla nov napad z balističnimi raketami na ukrajinsko prestolnico Kijev, so davi sporočile ukrajinske oblasti. V središču mesta je kmalu po polnoči odjeknilo več eksplozij, poročajo tuje tiskovne agencije.

V vsaj dveh okrožjih ukrajinske prestolnice so po navedbah lokalnih oblasti izbruhnili požari, nekatere so zanetili padajoči ostanki balističnih raket, poroča nemška tiskovna agencija dpa. O morebitnih žrtvah za zdaj ne poročajo.

Ustanovitev koalicije za obrambo pred balističnimi izstrelki

Do novega ruskega napada na Kijev je prišlo kmalu po ponedeljkovem srečanju t. i. koalicije voljnih, ki združuje 35 držav v podporo ukrajinski obrambi pred rusko invazijo. Ukrajina je v Parizu z devetimi evropskimi državami med drugim napovedala ustanovitev koalicije za obrambo pred balističnimi izstrelki.

Ukrajinska prestolnica je bila od junija že večkrat tarča obsežnih napadov z raketami, med njimi tudi balističnih. V noči na 2. julij je v napadu v Kijevu umrlo 30 ljudi.

Ob tem je naraslo število žrtev ponedeljkovega ruskega napada na trgovsko plovilo, ki je plulo pod zastavo Toga v bližini Odese. V napadu je bilo ubitih pet članov posadke, še 12 jih je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti.

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