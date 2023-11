Rusija z droni napadla deset ukrajinskih regij #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupno je Rusija napadla deset ukrajinskih regij, vključno s Kijevom. Zračni obrambi, ki je sicer sestrelila 24 letalnikov, napadov ni uspelo preprečiti v regiji Harkov na vzhodu ter v regijah Lvov in Ivano-Frankovsk na zahodu.

Skupno je Rusija napadla deset ukrajinskih regij, vključno s Kijevom. Zračni obrambi, ki je sicer sestrelila 24 letalnikov, napadov ni uspelo preprečiti v regiji Harkov na vzhodu ter v regijah Lvov in Ivano-Frankovsk na zahodu. Foto: Guliverimage

Rusija je ponoči z brezpilotnimi letalniki izvedla obsežen napad na ukrajinska mesta in infrastrukturo, so danes sporočili iz Kijeva in dodali, da je zračna obramba več kot polovico od okoli 40 dronov sestrelila. Skupno je sicer Rusija napadla deset ukrajinskih regij. Žrtev naj ne bi bilo, poročajo tuje tiskovne agencije.