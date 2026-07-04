Rusija zaradi velikih izgub v vojni v Ukrajini vse intenzivneje novači študente univerz ter višjih in poklicnih šol. Kot poroča BBC, jim oblasti obljubljajo dobro plačano delo v enotah brezpilotnih letalnikov, ki ga predstavljajo kot tehnološko napredno in varnejšo obliko vojaške službe. Toda pričevanja več mladih Rusov, ki so po podpisu pogodbe umrli na bojišču, razkrivajo povsem drugačno sliko.

Triindvajsetletni Valerij Averin je eden prvih znanih ruskih študentov, ki je umrl v vojni, potem ko se je v okviru nove kampanje pridružil enotam brezpilotnih letalnikov.

"Tri mesece se je učil upravljanja z droni, potem pa so ga kljub temu poslali v čelni napad, naravnost v klavnico," je za BBC povedala njegova rejniška mati Oksana Afanasjeva.

Averin je odraščal v sirotišnici v vzhodni Sibiriji, pozneje pa prišel v rejniško družino. Ob podpisu vojaške pogodbe je obiskoval zadnji letnik tehniške srednje šole za gradbeništvo v Burjatiji. Rejniški materi je sprva dejal, da odhaja na delo k ruskemu spletnemu trgovcu Wildberries. Šele pozneje je izvedela, da se je pridružil vojski in opravil usposabljanje za upravljavca brezpilotnih letalnikov. "Rekel mi je: 'Nič se mi ne bo zgodilo. Vse bo v redu,'" je povedala.

Teden dni pozneje je bil ubit v minometnem napadu blizu rusko zasedenega Luganska.

Obljubljajo varnejšo vojaško pot

Podobna usoda je doletela tudi 18-letna Vladislava Gorbunova in Rahima Abdulina. Gorbunov je po podpisu pogodbe najprej pristal v pehotni jurišni enoti, šele nato so ga premestili med upravljavce brezpilotnih letalnikov. Umrl je štiri mesece pozneje.

Abdulin je želel postati upravljavec drona, ker je verjel, da gre za varnejšo vojaško nalogo. "Ko je prišel tja, se je izkazalo, da sploh ni varno. Upravljavci dronov so prav tako na prvi bojni črti," je povedala njegova mati Elena.

Mladenič je umrl že marca.

Rusija išče nove vojake med študenti

Po poročanju BBC se je obsežna kampanja novačenja študentov začela v začetku letošnjega leta, ko je Rusija vstopila v peto leto vojne. Posebej nagovarjajo študente s slabšim učnim uspehom ali tiste, ki razmišljajo o prekinitvi študija. Ponujajo jim enoletne pogodbe za služenje v enotah brezpilotnih sistemov, visoko plačilo, tehnično usposabljanje in možnost vrnitve na študij.

Na nekaterih univerzah obljubljajo tudi enkratna denarna izplačila, lažji vpis na podiplomski študij in druge ugodnosti. V Moskvi letaki prostovoljcem obljubljajo najmanj pet milijonov rubljev v prvem letu služenja.

Pravniki in organizacije za človekove pravice opozarjajo, da te obljube niso nujno uresničljive. Od delne mobilizacije leta 2022 se vojaške pogodbe namreč samodejno podaljšujejo do njenega preklica, zato je malo verjetno, da bi se vojaki po enem letu res lahko vrnili domov.

Upravljavci dronov so postali pomembne tarče

Rusko obrambno ministrstvo delo upravljavca brezpilotnega letalnika predstavlja kot varnejšo alternativo služenju v pehoti. Toda zaradi ključne vloge dronov na bojišču so njihovi upravljavci postali ena glavnih tarč obeh vojskujočih se strani.

BBC Russian, Mediazona in skupina prostovoljcev so od začetka ruske invazije februarja 2022 potrdili smrt najmanj 920 ruskih upravljavcev brezpilotnih letalnikov. Ker gre le za javno dostopne podatke, je dejansko število po ocenah precej višje.

Poleg tega študenti nimajo zagotovila, da bodo res služili v enotah brezpilotnih letalnikov. O njihovi razporeditvi odloča obrambno ministrstvo, neuspešne kandidate pa lahko premestijo v katerokoli drugo vojaško enoto.

Ocenjujejo, da je umrlo že skoraj pol milijona ruskih vojakov

Averin, Gorbunov in Abdulin so med 230.407 ruskimi vojaki in častniki, katerih smrt je BBC potrdil z analizo pokopališč, vojnih spomenikov, uradnih registrov in osmrtnic.

Vojaški analitiki ocenjujejo, da javno dostopni podatki zajemajo le med 45 in 55 odstotki vseh izgub. To pomeni, da bi lahko dejansko število padlih ruskih vojakov znašalo med 417 tisoč in 509.500. Britanska obveščevalna služba GCHQ je maja ocenila, da se številka približuje pol milijona.

BBC je našel tudi dokaze, da študentov ne prepričujejo le z visokimi zaslužki in domoljubnimi pozivi. Ponekod naj bi pritiskali predvsem na tiste, ki jim je grozila izključitev ali so razmišljali o začasni prekinitvi študija. Nekatere izobraževalne ustanove naj bi celo dobile kvote za novačenje študentov, čeprav to pristojni zanikajo.