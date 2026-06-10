Najnovejši podatki ruskega zveznega proračuna kažejo, da se je novačenje pogodbenih vojakov v prvem četrtletju letošnjega leta opazno upočasnilo. Po izračunu nemškega ekonomista Janisa Klugeja je ruska vojska v prvih treh mesecih letos pridobila 71.216 novih pogodbenih vojakov, kar pomeni približno 800 na dan. Regionalni podatki pa nakazujejo, da se je tempo aprila in maja znova približal okoli tisoč novim pogodbam dnevno.

Rusija je v prvem četrtletju letošnjega leta za zvezne vstopne bonuse novim pogodbenim vojakom porabila 28,5 milijarde rubljev (okoli 342 milijonov evrov), ugotavlja Janis Kluge, raziskovalec pri berlinskem inštitutu SWP, ki spremlja ruski državni proračun in stroške vojne. Ker zvezni bonus trenutno znaša 400 tisoč rubljev (okoli 4.800 evrov), ta znesek predstavlja 71.216 novih pogodb. To je najmanj v zadnjih treh letih. V prvem četrtletju leta 2025 je bilo po istem izračunu izplačanih bonusov 89.601 novih pogodb, v prvem četrtletju leta 2024 pa 73.366. Dnevni tempo se je tako v začetku letošnjega leta spustil pod tisoč novih pogodbenih vojakov na dan.

Nemški inštitut za mednarodne in varnostne zadeve (Stiftung Wissenschaft und Politik – SWP) je vodilni neodvisni nemški inštitut za zunanjo in varnostno politiko s sedežem v Berlinu. Velja za enega največjih in najvplivnejših think-tankov v Evropi, ki je tesno povezan z nemško zvezno vlado in parlamentom. Sestavlja ga več kot 130 zaposlenih, med njimi več kot 60 priznanih raziskovalcev.

Kluge poudarja, da se slika nekoliko spremeni, ko se zveznim proračunskim podatkom dodajo regionalni podatki in uradne izjave ruskih oblasti. Po regionalnih podatkih naj bi se novačenje v drugem četrtletju stabiliziralo pri približno 30 tisoč novih pogodbah na mesec oziroma blizu tisoč na dan.

Kaj upočasnitev pomeni za rusko vojsko?

Namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta Dmitrij Medvedjev je 30. aprila sporočil, da je ruska vojska od začetka leta pridobila 127 tisoč novih pogodbenih vojakov, dodatnih deset tisoč pa naj bi se jih pridružilo prostovoljskim formacijam. Te številke niso neodvisno preverjene in so višje od ocen, ki izhajajo iz regionalnih proračunov. Del razlike bi bilo po Klugejevi oceni mogoče pojasniti z običajno januarskim šibkejšim izvrševanjem proračuna, ko izplačila pogosto zamujajo.

Ključno vprašanje je, kaj upočasnitev pomeni za rusko vojsko. V zadnjih mesecih se pojavljajo ocene, da Rusija na fronti izgublja več vojakov, kot jih lahko nadomesti z novimi pogodbeniki. Takšna razlaga predpostavlja zelo visoke številke padlih in trajno nesposobnih za boj, na primer več deset tisoč na mesec.

Kluge opozarja, da proračunski podatki iz ruskih regij nakazujejo nižje številke umrlih vojakov, čeprav so te ocene zelo negotove. Podatki iz 17 regij kažejo izplačila družinam za skoraj deset tisoč padlih vojakov letos. Če bi te podatke preračunali na celotno rusko populacijo, bi to pomenilo približno devet tisoč padlih ruskih vojakov na mesec oziroma okoli 300 na dan.

To ne pomeni, da so višje ocene ruskih izgub nujno napačne. Podatki o izplačilih so nepopolni, regionalni vzorec je omejen, javne evidence padlih pa imajo časovni zamik.

Dve razlagi

Kluge zato ponuja dve možni razlagi. Prva, verjetnejša, je, da se Rusija sooča z vse večjimi težavami pri novačenju, zato mora vzdrževati visoke ali celo višje bonuse. V prid tej razlagi govori rast povprečnih regionalnih bonusov, ki so po njegovih navedbah na rekordni ravni, pa tudi številna poročila o močnem pritisku na rekrutiranje v posameznih ruskih regijah.

Druga možnost je, da ruska vojska kljub izgubam še vedno povečuje skupno število aktivnih vojakov, zato bi bil pritisk na novačenje lahko manjši. Takšen scenarij bi lahko imel pomembne politične posledice, saj bi Kremlju omogočil več manevrskega prostora, tudi pri vprašanju delne vrnitve moških, ki so bili prisilno mobilizirani leta 2022. Kluge ob tem poudarja, da za takšno razlago ni trdnih dokazov in da jo je treba razumeti kot manj verjetno možnost.

Sistem novačenja vse dražji

Za zdaj podatki kažejo predvsem na to, da ruski sistem prostovoljnega oziroma pogodbenega novačenja ni odpovedal, se pa draži in postaja vse bolj odvisen od finančnih spodbud. Padec v prvem četrtletju je najizrazitejši v treh letih, vendar aprilski in majski regionalni podatki kažejo, da Moskva še vedno lahko dosega približno tisoč novih pogodbenih vojakov na dan.

To pomeni, da upočasnitev sama po sebi še ni dokaz, da Rusija ne more nadomeščati izgub. Je pa opozorilni znak, da mora za vzdrževanje vojaškega aparata plačevati vse višjo ceno, sklene Kluge.