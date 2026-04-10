Rusija v velikih skrbeh: Prihajajo Marsovci. Ne moremo jih ustaviti.

Nekateri največji ruski mediji ter ruski vojaški poveljniki in strokovnjaki so morda nekoliko presenetljivo začeli javno priznavati, da se v Rusiji vse bolj zavedajo superiornosti ukrajinskih dronov, ki ruskim vojakom na fronti v Ukrajini povzročajo ogromne težave. Še posebej jih skrbijo najnovejši in tehnološko domnevno izredno dovršeni ukrajinski droni, imenovani Marsovci, proti katerim se je tako rekoč nemogoče boriti.

Ruska državna tiskovna agencija TASS je ta teden poročala, da so ukrajinske oborožene sile z novimi droni, imenovanimi Marsovci, napadle ruske položaje v Gorlivki, sicer ukrajinskem mestu, ki pa ga Rusija nadzoruje že od leta 2014.

To je za TASS potrdil župan Gorlivke Ivan Prihodko, ki je tako imenovane Marsovce opisal kot drone nove generacije, proti katerim se je tako rekoč nemogoče boriti.

"Droni, znani kot Marsovci, potujejo s hitrostjo 300 kilometrov na uro, nadzoruje pa jih umetna inteligenca in ne človeški upravljavec. Ti droni so tako rekoč nevidni za sisteme, namenjene elektronskemu vojskovanju oziroma zaznavanju sovražnikovih dronov," jih je opisal Prihodko.

Droni, imenovani Marsovci, domnevno delujejo brez navigacije GPS, sistemi za zaznavanje dronov pa jim ne morejo slediti. Foto: omrežje X

"Ne moreš jim pobegniti, pa če si še tako hiter"

Ruski vojni poročevalec Sergej Koljašnikov je v članku, ki ga je objavil 6. aprila, po navedbah ukrajinskega medija Kyiv Post medtem zapisal:

"Ukrajina ima novo generacijo dronov, ki nam povzroča resne logistične težave. Ti droni delujejo dan in noč, so nevidni in neslišni, na konvencionalne načine jih je nemogoče zaznati in so tako rekoč imuni na motilce signalov. Droni so izdelani izjemno kakovostno in najverjetneje množično proizvajani. Kroži tudi teorija, da jih sploh ne upravljajo človeški operaterji, temveč jih povsem avtonomno vodi umetna inteligenca. Letijo lahko zelo daleč in zelo hitro. Ne moreš jim pobegniti, pa če si še tako hiter," je opisal novo grožnjo ruskim položajem v Ukrajini.

Poveljnik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski je v četrtek dejal, da Ukrajina zaradi učinkovitosti sil brezpilotnih letal ohranja pobudo vzdolž celotne frontne črte in da ruska vojska zaradi napadov z droni trpi velike izgube. Sirski je uspeh pripisal učinkovitejši domači proizvodnji brezpilotnih letalnih sistemov, izboljšanim veščinam operaterjev in organizacijskim odločitvam ukrajinskega vojaškega poveljstva. Nove tehnologije dronov, ki bi jo uporabljale njegove enote, sicer ni omenil. Foto: AFU

Evropa v Ukrajini testira nove vojaške tehnologije?

Poveljnik čečenskih specialcev Apti Aladinov pa je v začetku tega tedna v svojem kanalu v komunikacijski aplikaciji Telegram zapisal:

"Sovražnik uporablja novo vrsto dronov. Nekaj nam jih je vendarle uspelo sestreliti in naši fantje so jih pogledali od blizu. Letijo dlje kot starejši modeli, so zelo moderni. Ukrajinci jih uporabljajo za luknjanje naše logistične verige. Zdi se, da jih Ukrajinci proizvajajo v navezi z Nemčijo in Francijo. Evropske države svoje nove tehnologije torej preizkušajo v tej vojni v Ukrajini."

Foto: Guliverimage Ruski znanstvenik Aleksej Čadajev, generalni direktor Znanstveno-proizvodnega centra Uškunik, centra za razvoj in testiranje dronov v Velikem Novgorodu v Rusiji, je o tako imenovani tekmi na nebu na ukrajinski fronti medtem ta teden dejal, da je Rusija izgubila vodilno vlogo, saj so ukrajinski droni po njegovem mnenju ne le tehnološko naprednejši, temveč je Ukrajina tudi močno povečala proizvodnjo.



Čadajev dalje meni, da ukrajinski upravljavci dronov ob tem, da so njihovi droni bolj dovršeni, uporabljajo tudi superiorne bojne taktike, saj sovražnika vse pogosteje onemogočijo, še preden lahko začne izvajati napade. Ukrajinske sile z droni namreč sistematično lovijo ruske izvidniške drone, kar ruskim ekipam preprečuje izvajanje napadov, saj nimajo opazovalnega drona za iskanje ciljev, je še dejal.



Droni so že skoraj od začetka vojne v Ukrajini eno od najpogosteje uporabljenih orožij. Na fotografiji prestrezanje ruskega drona iranskega porekla nad Kijevom, maj 2023. Foto: Guliverimage

To za Rusijo ustvarja še eno težavo, saj ukrajinski droni ruske ekipe za upravljanje dronov napadejo že, medtem ko te z vožnjo z vozili iščejo primerne lokacije, od koder bi svoje drone lahko poslale proti Ukrajincem.