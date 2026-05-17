V noči na nedeljo se je zgodil večji napad Ukrajine z brezpilotnimi letali na območje Moskve. Ruske oblasti poročajo, da so do jutra sestrelile več kot 550 ukrajinskih dronov, v napadih pa so umrli najmanj trije ljudje. Po navedbah ukrajinskih medijev bi lahko šlo za nadaljnje maščevanje Ukrajine za brutalen ruski napad na Kijev v noči na četrtek, ko je umrlo kar 24 ljudi. Da bo Ukrajina ukrepala, je takrat napovedal tudi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Ukrajina je v petek sicer že izvedla večji napad z droni na rusko mesto Rjazan in tamkajšnjo rafinerijo, umrli so najmanj štirje ljudje.

Župan Moskve Sergej Sobjanin je za ruske medije dejal, da moskovska protizračna obramba ukrajinske napade z droni odvrača že od sobotnih večernih ur, nadaljevali pa so se tako rekoč vso noč do nedeljskega jutra.

Napad z ogromnim številom dronov, najmanj tri smrtne žrtve

Iz moskovske regije za zdaj poročajo o treh smrtnih žrtvah – dva človeka naj bi bila ubita v vasi Pogorelki, en pa v kraju Kimki.

Ranjenih naj bi bilo več kot deset ljudi, saj je več dronov zadelo stanovanjska poslopja. Eksplozije naj bi bilo med drugim mogoče slišati na moskovskem letališču Šeremetjevo in celo v središču ruske prestolnice. Po družbenih omrežjih je zaokrožilo več posnetkov dogajanja v Moskvi.

A Ukrainian attack drone appears to have hit Moscow’s Sheremetyevo International Airport. pic.twitter.com/Cbn8fqVxBc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 17, 2026

The fact that some drones over Moscow can make these turns without being impeded speaks volumes. More than 300 drones were used for the operation against targets in Moscow, Russia, and they have likely overwhelmed in some areas the Russian air defense. pic.twitter.com/QXkbJ2D3DV — (((Tendar))) (@Tendar) May 17, 2026

Ukrajina naj bi proti Moskvi in njeni okolici ter proti drugim regijam Rusije v noči na nedeljo poslala ogromno brezpilotnih letal – ruska protizračna obramba naj bi jih po navedbah francoske tiskovne agencije AFP namreč sestrelila več kot 550.

Maščevanje za četrtkov pokol v Kijevu?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek napovedal, da se bo Ukrajina silovito odzvala na uničujoče četrtkove ruske zračne napade na Kijev, ki so zahtevali najmanj 24 smrtnih žrtev. Eden od povračilnih ukrepov je bil petkov napad Ukrajine na Rjazan, maščevanje pa se zdaj morda nadaljuje še z napadom na Moskvo, ugibajo v ukrajinskih medijih.

Napadla tudi Rusija

Rusija je v noči na nedeljo medtem znova izvedla zračne napade na Ukrajino. Ukrajinske oblasti poročajo, da so sestrelile skoraj 300 ruskih brezpilotnih letal, najmanj osem pa jih je uspešno izvedlo napade na sedmih lokacijah.