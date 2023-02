Poljski naftni koncern Orlen je danes sporočil, da je Rusija ustavila dobavo nafte državi prek naftovoda Družba. To glede na njihova zagotovila ne bo imelo posledic za Poljake - na to možnost so bili pripravljeni, poleg tega pa je ruska nafta nazadnje pokrivala le okrog deset odstotkov njihovih potreb.

"Ustavitev dobav ne bo imela nobenega učinka za oskrbo poljskih strank s proizvodi podjetja, vključno z bencinom in dizlom," so sporočili iz koncerna Orlen. Dobave nafte v njihove rafinerije se bodo nadaljevale s tankerji, so pojasnili.

Poleg tega je ruska nafta pokrivala le še okoli deset odstotkov potreb podjetja, zagotavljal pa jo je ruski naftni dobavitelj Tatneft. Gre za edino pogodbo z rusko stranjo, ki je bila še veljavna, potem ko se Orlen ni odločil podaljšati nedavno potekle pogodbe z ruskim Rosneftom.

Še leta 2015 je ruska nafta predstavljala skoraj 100 odstotkov dobav, so spomnili. Foto: Shutterstock

Dobava je potekala izključno prek naftovoda in ni spadala pod mednarodne sankcije, so dodali v poljskem podjetju. Naftovod, prek katerega nafto iz Rusije med drugim dobivata tudi Nemčija in Madžarska, je bil namreč izvzet iz sankcij EU proti Rusiji zaradi agresije nad Ukrajino, da bi se države lažje prilagodile na alternativne dobave.

Orlen je še sporočil, da so nafto, dostavljeno prek morja, in naftne derivate od Rusije prenehali kupovati ob začetku ruske agresije nad Ukrajino. Trenutno večino nafte v svoje rafinerije dobavijo iz regij Severnega morja, zahodne Afrike, Sredozemlja, Arabskega zaliva in Mehiškega zaliva.

11.55 Sirene za zračni napad po vsej Ukrajini

V vseh regijah Ukrajine so bile danes zjutraj aktivirane sirene za zračni napad. Zemljevid prikazuje regije in stopnjo trajanja alarma.

9.08 Kanada z novimi sankcijami proti Rusiji in še štirimi leopardi za Ukrajino

Kanada bo sankcije uvedla še proti 192 ruskim posameznikom in podjetjem, obenem pa bo Ukrajini poleg prvotno namenjenih štirih poslala še enkrat toliko dodatnih tankov leopard, je v petek naznanil kanadski premier Justin Trudeau.

"Kanada solidarno stoji ob Ukrajini od začetka konflikta," je na novinarski konferenci na obletnico začetka ruske agresije nad Ukrajino dejal Trudeau. "To bomo počeli še naprej," je zagotovil v Torontu, kjer se je pozneje udeležil vigilije za žrtve vojne.

Ruskega predsednika Vladimirja Putina je označil za nevarnega, strahopetnega in šibkega, obenem pa je priznal, da se zavedajo, da "tega boja še ni konec", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nove kanadske sankcije so usmerjene proti ruskim poslancem, ki so podprli invazijo na Ukrajino, vključno z namestniki premierja, ministri in člani Putinovega urada, vojske in obrambnega sektorja, pa tudi proti družinskim članom tistih, ki so že od prej na seznamu sankcij.

Iz kabineta kanadskega premierja so ločeno sporočili, da so bili predhodno obljubljeni štirje leopardi že dostavljeni na Poljsko, kjer se ukrajinski vojaki urijo za njihovo uporabo. Foto: Guliverimage

Poleg dodatnih štirih tankov je Kanada sedaj obljubila še dodatne pošiljke oklepnega vozila in streliva.

Nove sankcije proti Rusiji so na obletnico začetka agresije med drugim napovedale tudi ZDA in Evropska unija.

7.32 Ukrajina: Rusija je podvojila število ladij v Črnem morju

Ukrajina je opozorila, da bi se Rusija lahko pripravljala na nove napade, potem ko je v petek podvojila število aktivnih ladij v Črnem morju.

Ruska mornarica je redno izstreljevala rakete iz svoje črnomorske flote kot del prizadevanj Moskve za ciljanje kritične infrastrukture in objektov za proizvodnjo električne energije v Ukrajini. Foto: Reuters

"V Črnem morju se je flota vojaških ladij v primerjavi z današnjim jutrom podvojila − zdaj je osem tam ladij. Glede na aktivnost sovražnega letalstva določene vrste to lahko pomeni, da pripravljajo raketni napad, kot tudi napade z brezpilotnimi letali," je sporočila ukrajinska vlada.

Ena od ladij je fregata, oborožena z osmimi raketami vrste kalibr, so še navedli. Minulo soboto je Ukrajina sporočila, da je Rusija iz Črnega morja izstrelila štiri rakete vrste kalibr, od katerih sta bili dve sestreljeni.

Ruska črnomorska flota se nahaja na polotoku Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Moskva. Foto: Reuters

6.00 Članice EU z dogovorom o desetem svežnju sankcij proti Rusiji

Države članice EU so ob prvi obletnici začetka ruske agresije na Ukrajino dosegle dogovor o desetem svežnju sankcij proti Rusiji, so na Twitterju sporočili s švedskega predsedstva Svetu EU. Med drugim vključuje strožje omejitve za izvoz blaga za dvojno rabo in tehnologije.

It’s one year since Russia’s brutal and illegal invasion of Ukraine.



Today, the EU approved the 10th package of Russian sanctions.



The package includes e.g.:



- Tighter export restrictions regarding dual-use and technology



(1/3) — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) February 24, 2023

"Mineva eno leto od ruske brutalne in nezakonite invazije na Ukrajino. Danes je EU potrdila deseti paket sankcij," so zapisali.

Paket po njihovih navedbah vključuje strožje omejitve za izvoz blaga, ki ga je mogoče uporabiti tako v civilne kot vojaške namene, in tehnologije.

V novem svežnju so tudi ukrepi proti novim posameznikom in pravnim osebam, ki podpirajo vojno, širijo propagando ali dobavljajo drone, ki jih Rusija uporablja v vojni. Določeni ukrepi so poleg tega namenjeni boju proti ruskim dezinformacijam.

Države članice bodo morale deseti paket ukrepov proti Moskvi, ki ga je Evropska komisija predlagala pretekli teden, uradno potrditi v pisnem postopku.

"Članice EU so sprejele najstrožje in najobsežnejše sankcije, da bi pomagale Ukrajini zmagati vojno. EU enotno stoji ob strani Ukrajini in njenim prebivalcem. Ukrajino bomo podpirali, dokler bo treba," so še na Twitterju zapisali pri švedskem predsedstvu.

Evropska unija je tako od začetka ruske agresije na Ukrajino sprejela že deset svežnjev ukrepov, o prvem so se članice dogovorile že 23. februarja lani, torej dan pred invazijo. Med ključnimi ukrepi je embargo na uvoz večine ruske nafte v EU, pri čemer je Unija skupaj s partnericami v skupini G7 uvedla tudi cenovno kapico za nafto, ki jo Rusija izvaža v tretje države.

Ukrepi iz prejšnjih devetih svežnjev vključujejo še prepoved uvoza in izvoza blaga, sektorske gospodarske sankcije in izključitev ruskih bank iz sistema Swift. Poleg tega je EU sankcije uvedla proti številnim posameznikom, vključno z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, in pravnim osebam.