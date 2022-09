Bo vsem, ki so sprejeli ponudbo Rusije, še zelo žal? #vŽivo

⚡️General Staff: Russia sends 1,300 Chechen soldiers to Kherson Oblast.



The soldiers were sent to support Russian troops in occupied parts of Kherson Oblast amid Ukraine's ongoing counteroffensive in the south, the General Staff of Ukraine's Armed Forces reported on Sept. 10. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 10, 2022

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



10.20 Nemška zunanja ministrica nenapovedano obiskala Kijev

8.00 "Bežite iz Harkova!"

15.16 Rusija v vojno sili svoje novopečene "ukrajinske državljane"

Po družbenem omrežju Twitter je zaokrožilo pismo, ki ga je prejel eden od prebivalcev Melitopola, mesta na jugovzhodu Ukrajine, ki ga ruska vojska okupira že od začetka marca. Pismo ga poziva, naj se kot državljan Rusije, kar je postal po tem, ko je sprejel ponujeni ruski potni list, zglasi na vojaškem komisariatu Melitopola za "izvajanje dejavnosti, povezanih z vojaško službo". Na fotografiji je pod pozivom v vojsko viden ruski potni list:

Residents of the occupied city of Melitopol, Ukraine who accepted Russian passports are now receiving orders to sign up for military service. One online user called it “cash back” for RF citizenship #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/O8DB2GK4aI — Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) September 2, 2022

Prebivalci Melitopola, ki v mestu vodijo odpor proti ruski okupaciji, z letaki sokrajane sicer že nekaj časa pozivajo, naj ne sprejmejo ponujene ruske roke, ker bodo to najverjetneje obžalovali. Na enem od spodnjih plakatov je med drugim zapisano: "Če boš sprejel okupatorjev potni list, se pripravi na odhod na fronto."

- нагадуємо русні, що Мелітополь — це Україна!

- закликаємо мелітопольців не вестися на російські фейки та не брати паспорт рф

- просимо не брати слухавку від номерів, які починаються на +7, не брати участь в жодних опитуваннях щодо референдуму.



Мелітополь — це Україна! pic.twitter.com/LGpD2PYJLR — #ЖовтаСтрічка (@yellowribbonUA) September 1, 2022

13.40 Rusi naj bi zapustili Izjum

Ukrajinska vojska napreduje na južni fronti, je na televiziji povedala tiskovna predstavnica ukrajinskega južnega vojaškega poveljstva Natalija Gumenjuk.

Na Telegramu pa se je pojavila informacija, da ukrajinske sile nadzorujejo polovico Kupjanska. Ukrajinski viri so za rusko podružnico BBC povedali, da je mesto popolnoma osvobojeno.

Tudi BBC na proruskih kanalih poroča, da so ruske enote zapustile Izjum. Drugi kanali navajajo, da so ukrajinske enote že v središču mesta.

10.20 Nemška zunanja ministrica nenapovedano obiskala Kijev

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je danes že drugič od začetka vojne v Ukrajini prispela v Kijev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ministrica na obisk prihaja v času, ko ukrajinska vojska poroča o uspešnem napredovanju njenih sil na vzhodu in jugu države.

Kot je dejala Baerbockova, je njen obisk namenjen temu, da pokaže, da bo Nemčija stala ob strani Ukrajini, "dokler bo treba", tako z dobavami orožja kot s humanitarno in finančno pomočjo.

Baerbockova je s skromno delegacijo v Kijev prispela s posebnim vlakom prek Poljske. Tam se bo predvidoma srečala z ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebo in drugimi uradniki. Iz varnostnih razlogov več podrobnosti o obisku ni bilo razkrito, še navaja dpa.

Ministrica na obisk prihaja v času, ko ukrajinska vojska napreduje na več bojiščih, še poroča STA. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v preteklih dneh domači in svetovni javnosti namreč poročal o uspešnih operacijah ukrajinskih sil predvsem na severovzhodnem bojišču v okolici Harkova, kjer naj bi vojska prevzela nadzor nad 30 mesti in vasmi. V petkovem večernem nagovoru je Zelenski dejal, da se spopadi nadaljujejo tudi na jugu države in v Donbasu.

Nemčija je pomembna partnerica Ukrajine v njenem boju proti ruskim silam. Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, je Nemčija v preteklih tednih Kijevu poslala havbice, raketomete in rakete za protiletalsko obrambo.

V kratkem je pričakovati, da bo v Ukrajino prispelo težko orožje, ki je del svežnja vojaške pomoči v skupni vrednosti več kot 500 milijonov evrov.

Ta teden je Berlin napovedal tudi, da bo v sodelovanju z Nizozemsko usposabljal ukrajinske vojske za razminiranje.

Baerbockova je opozorila, da ruski predsednik Vladimir Putin "računa na to, da se bomo naveličali sočustvovanja s trpljenjem v Ukrajini". Pri tem je izrazila prepričanje, da Putinovi poskusi izsiljevanja z dobavami energentov ne bodo učinkovali, češ da "celotna Evropa ve, da Ukrajina varuje naš mir".

Nemška zunanja obrambna ministrica je bila maja letos prva visoka predstavnica nemške vlade, ki je obiskala Kijev od začetka ruske agresije.

8.00 "Bežite iz Harkova!"

Vodja separatistične uprave v regiji Harkov Vitalij Gančev je prebivalce pozval, naj zapustijo domove.

"Razmere za naše prebivalce niso dobre. Sovražnik se na žalost vedno bolj trudi uničiti naša mesta in kraje. V trenutnem položaju ne morem dovoliti smrti civilistov, zato toplo priporočam, da zapustite območje spopadov," je dejal Gančev v videu, objavljenem na Telegramu.

"Ruska federacija vas pričakuje, na mejnih prehodih so obveščeni o beguncih iz Harkova, zagotovljena vam bo potrebna pomoč," je še dejal Gančev.

7.30 Ruskim silam na pomoč Čečeni

Iz generalštaba ukrajinskih oboroženih sil so sporočili, da Rusija v regijo Herson pošilja 1.300 čečenskih vojakov.

Vojaki bodo podpora ruskim enotam v osvojenih delih regije Herson sredi ukrajinske protiofenzive na jugu.