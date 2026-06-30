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Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
30. 6. 2026,
11.07

Osveženo pred

22 minut

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Natisni članek
Ukrajina Rusija vojna Volodimir Zelenski Vladimir Putin

Torek, 30. 6. 2026, 11.07

22 minut

Vojna v Ukrajini

Rusija sestrelila več kot 400 dronov, med žrtvami dojenček

Avtorji:
Sa. B., STA

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Napad na Moskvo | Po padcu brezpilotnika na hišo v vasi Jevgorjevsk jugozahodno od Moskve je izbruhnil požar. | Foto Reuters

Po padcu brezpilotnika na hišo v vasi Jevgorjevsk jugozahodno od Moskve je izbruhnil požar.

Foto: Reuters

Minulo noč je ruska protizračna obramba nad Rusijo sestrelila 419 ukrajinskih dronov, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. V moskovski regiji je po navedbah lokalnih oblasti po padcu drona na hišo umrl pol leta star dojenček, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Z obrambnega ministrstva so sporočili, da so bile med 19 regijami tarče ukrajinskih napadov tudi ukrajinski polotok Krim, ki ga Rusija zaseda od leta 2014, ter moskovska regija in regija Krasnodar na jugu države.

Šestmesečni dojenček umrl na poti v bolnišnico

Guverner moskovske regije Andrej Vorobjov je na Telegramu sporočil, da je po padcu brezpilotnika na hišo v vasi Jevgorjevsk jugozahodno od Moskve izbruhnil požar. Šestmesečni dojenček je umrl na poti v bolnišnico, dva odrasla in še en otrok se zdravijo v bolnišnici, je navedel.

Župan Moskve Sergej Sobjanin je pred tem sporočil, da je protizračna obramba od ponedeljka zvečer nad rusko prestolnico sestrelila 61 ukrajinskih dronov.

Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila napade na rusko ozemlje, vključno z Moskvo. Napada zlasti prometno infrastrukturo in skladišča nafte, da bi izčrpala zmožnosti Rusije za financiranje njene ofenzive, ki jo je začela februarja 2022.

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