Rusija se pripravlja na veliki napad: "Nemudoma pojdite v zaklonišča" #vŽivo

V Kijevu so se navsezgodaj oglasili alarmi pred zračnim napadom, zato so državljane pozvali, naj si poiščejo zaklonišče. V ukrajinski prestolnici so v pripravljenosti zaradi stopnjevanja ruskih groženj, da se Rusija pripravlja na veliki napad.

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8.30 Kijev v pripravljenosti zaradi groženj

8.30 Kijev v pripravljenosti zaradi groženj

Oblasti v Kijevu so v objavi na družbenem omrežju Telegram pozvale državljane, naj se nemudoma zatečejo v zaklonišča.

Drugo največje ukrajinsko mesto Harkov so ruske sile napadle z droni in dvema raketama, je na Telegramu sporočil župan Ihor Terehov. V napadih je bila ranjena ena oseba.