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Avtor:
Na. R.

Torek,
23. 6. 2026,
8.37

Osveženo pred

33 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Ukrajina Rusija Kijev napad droni raketa alarm

Torek, 23. 6. 2026, 8.37

33 minut

Vojna v Ukrajini

Rusija se pripravlja na veliki napad: "Nemudoma pojdite v zaklonišča" #vŽivo

Avtor:
Na. R.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Ukrajina napad Kijev | Alarm se je sprožil med povečanimi napetostmi in pričakovanji stopnjevanja ruske ofenzive. | Foto Reuters

Alarm se je sprožil med povečanimi napetostmi in pričakovanji stopnjevanja ruske ofenzive.

Foto: Reuters

V Kijevu so se navsezgodaj oglasili alarmi pred zračnim napadom, zato so državljane pozvali, naj si poiščejo zaklonišče. V ukrajinski prestolnici so v pripravljenosti zaradi stopnjevanja ruskih groženj, da se Rusija pripravlja na veliki napad.

Poudarki dneva: 

8.30 Kijev v pripravljenosti zaradi groženj 

8.30 Kijev v pripravljenosti zaradi groženj 

Oblasti v Kijevu so v objavi na družbenem omrežju Telegram pozvale državljane, naj se nemudoma zatečejo v zaklonišča.

Drugo največje ukrajinsko mesto Harkov so ruske sile napadle z droni in dvema raketama, je na Telegramu sporočil župan Ihor Terehov. V napadih je bila ranjena ena oseba.

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