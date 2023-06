Kremelj zanika govorico o Putinu #video #vŽivo

V Rusiji vladajo močno zaostrene varnostne razmere, v Moskvi so uvedli celo protiteroristične ukrepe, saj so pripadniki zasebne vojske ruskih plačancev Wagner danes zjutraj vstopili v Rostov na Donu in zasedli vojaške objekte, pod njihovim nadzorom pa naj bi bilo tudi tamkajšnje letališče. Vladimir Putin po navedbah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova v nasprotju z govoricami, da naj bi zapustil Moskvo, ostaja v prestolnici. Po zadnjih podatkih vojaških blogerjev ruska vojska pripadnike skupine Wagner napada iz zraka, njihov konvoj naj bi bil napaden v Voronežu na avtocesti M-4, v istem mestu pa naj bi Prigožinove sile sestrelile rusko letalo An-24. Skupina Wagner je medtem na aplikaciji Telegram objavila, da se je državljanska vojna uradno začela.

The videos coming in are getting crazier by the minute. This strike shows a insurgent convoy heading for Moscow on the M-4 highway but the target could be also just a civilian bus. At this point the Russian regime military completely loses any reluctance.#Russia #coup pic.twitter.com/Ql98RprGUe — (((Tendar))) (@Tendar) June 24, 2023

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 15.57 Putin ostaja v Kremlju

15.21 Prigožin potrdil obstreljevanje njegovih enot

14.36 Kijev: Upor Wagnerja "okno priložnosti" za Ukrajino

14.06 Tudi v ruski regiji Lipeck pozivi ljudem, naj ostajajo doma

13.26 Ruski vojaški helikopterji so na avtocesti napadli Wagnerjev konvoj

12.53 V Evropi pozorno spremljajo dogajanje v Rusiji

12.40 Prigožinovi pripadniki gredo proti Moskvi

12.30 Nemčija bo Ukrajini dobavila še 45 tankov gepard

12.12 Prigožin zavrnil Putinove obtožbe o izdaji

11.59 V Voronežu gori skladišče nafte

11.35 Prigožinove sile sestrelile rusko letalo

10.55 Wagner na Telegramu: Začela se je državljanska vojna

9.21 Nexta: 180 ruskih vojakov se je predalo Wagnerju

9.16 Oglasil se je Putin: To je izdaja. Nož v hrbet.

8.44 Rusija z novimi zračnimi napadi na Ukrajino

8.19 Prigožinove sile vstopile v Rusijo

15.57 Putin ostaja v Kremlju

Ruski predsednik Vladimir Putin je po vdoru skupine Wagner na rusko ozemlje nagovoril javnost. Dejal je, "da je to kaznivo dejanje in da se bo Rusija branila. Dodal je, da bi morali biti vsi enotni in da jih skupina Wagner poskuša notranje razbiti. Foto: Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin dela v Kremlju, je v luči govoric o tem, da je zapustil Moskvo, po poročanju tiskovnih agencij povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Putin dela v Kremlju," je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass, ki jo povzema nemška dpa, povedal Peskov.

Gre za odziv na govorice o tem, da je Putin morebiti zapustil Moskvo in odšel v Sankt Peterburg, potem ko je prišlo do oboroženega upora skupine Wagner v Rusiji.

15.21 Prigožin potrdil obstreljevanje njegovih enot

Vodja najemniške vojske Wagner Jevgenij Prigožin, ki je ponoči sprožil upor proti vodstvu ruskega obrambnega ministrstva, je potrdil, da ruska vojska strelja na njegove enote. Lokacije sicer ni navedel, viri, ki jih navajajo tuji mediji, pa poročajo, da je do obstreljevanja prišlo v okolici mesta Voronež, na poti konvoja proti Moskvi.

"Streljali so na nas: najprej s topništvom, nato pa iz helikopterjev," je Prigožin zapisal v sporočilu na Telegramu.

14.36 Kijev: Upor Wagnerja "okno priložnosti" za Ukrajino

Ukrajinska stran je danes sporočila, da so nemiri v Rusiji, ki jih je spodbudil oboroženi upor skupine Wagner, priložnost za Kijev. Do tega dogajanja prihaja nekaj tednov po napovedi ukrajinske protiofenzive na ruske položaje.

"Kaj to pomeni za nas? To je okno priložnosti," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar.

14.06 Tudi v ruski regiji Lipeck pozivi ljudem, naj ostajajo doma

Podobno kot v Voronežu so oblasti tudi prebivalce v ruski regiji Lipeck pozvale, naj ostajajo doma. Območje leži med Voronežom, kjer naj bi po nekaterih informacijah pripadniki Wagnerja že zasedli vojaške objekte, in Moskvo, kamor naj bi bila skupina po napovedi vodje Jevgenija Prigožina, da bo strmoglavil vodstvo vojske v državi, namenjena.

"Da bi zagotovili zakon in red ter varnost prebivalcev regije Lipeck, operacijski štab regije poziva prebivalce, naj ne zapuščajo domov in se odpovejo potovanju tako z osebnimi vozili kot javnim prevozom," je v sporočilu na družbenih medijih objavila regionalna vlada. Kot so dodali, so razmere pod nadzorom, a je potrebno razumevanje s strani vseh prebivalcev.

13.26 Ruski vojaški helikopterji so na avtocesti napadli Wagnerjev konvoj

Vojaški konvoj skupine Wagner so ruski vojaški helikopterji napadli na avtocesti M-4 pri Voronežu, piše Reuters.

12.53 V Evropi pozorno spremljajo dogajanje v Rusiji

EU pozorno spremlja razmere v Rusiji in ostaja v stiku z evropskimi voditelji in partnerji držav članic skupine G7, je v tvitu zatrdil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Podobno sporočilo o spremljanju razmer prihaja iz več evropskih držav, med drugim Nemčije in Francije. Kijev v dogajanju vidi dokaz šibkosti Rusije.

Michel je po uporu proti vojaškemu vodstvu, ki ga je ponoči sprožil vodja zasebne vojske ruskih plačancev Wagner Jevgenij Prigožin, dodal, da je nastali položaj očitno notranje rusko vprašanje. "Naša podpora Ukrajini in ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu je neomajna," je še zapisal.

Francoski premier Emmanuel Macron medtem pozorno spremlja razmere v Rusiji, so danes sporočili iz njegovega urada. "Še naprej smo osredotočeni na podporo Ukrajini," so sporočili iz Elizejske palače. Dogajanje v državi podrobno spremlja tudi Nemčija, je sporočil tiskovni predstavnik vlade.

Italijanska premierka Giorgia Meloni v uporu Wagnerja vidi dokaz za to, da je ruska agresija nad Ukrajino vodila v nestabilnost Rusije. Razmere spremljajo, Italijane v Rusiji pa pozivajo k previdnosti.

Podobno opozorilo je Britancem v Rusiji podal London, kjer premier Rishi Sunak prav tako zagotavlja, da razmere spremljajo. Vse strani pozivajo k odgovornemu ravnanju in zaščiti civilistov, je dodal za BBC.

Razmere v Rusiji je komentiral tudi Zelenski, ki je oborožen upor pripadnikov skupine Wagner označil za dokaz politične nestabilnosti Rusije. "Šibkost Rusije je očitna. Šibkost v polnem obsegu. In dlje ko bo Rusija zadrževala svoje vojake in plačance na naši zemlji, več kaosa, bolečine in težav si bo kasneje nakopala sama," je dejal v izjavi na družbenih omrežjih. Dodal je, da je Ukrajina sposobna zaščititi Evropo pred širjenjem "ruskega zla in kaosa".

"V Rusiji se vse šele začenja," pa je na Twitterju sporočil svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak. "Razkol med elitami je preveč očiten. Dogovarjanje in pretvarjanje, da je vse urejeno, ne bo delovalo," je še dodal.

Tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost Adam Hodge je že v petek sporočil, da Washington zadeve spremlja in se namerava o tem posvetovati z zavezniki.

12.40 Prigožinovi pripadniki gredo proti Moskvi

Po informacijah, ki prihajajo iz več virov v Rusiji, so Wagnerjeve sile mimo Voroneža krenile proti Moskvi. Če jih med potjo ne ustavijo, bi morali biti tam nocoj.

Na družbenih omrežjih so se pojavile informacije, da so ruska letala poskušala zaustaviti Wagnerjevo kolono na avtocesti M-4 pri Voronežu. Posnetki prikazujejo uničeno cesto. Glede na fotografije in videoposnetke so Wagnerjeve sile dobro oborožene in imajo protiletalske sisteme.

12.30 Nemčija bo Ukrajini dobavila še 45 tankov gepard

Nemčija namerava Ukrajini do konca leta dobaviti še 45 tankov gepard, s katerimi želi državi pomagati v obrambi pred Rusijo. Načrt je v komentarju, ki bo v časniku Die Welt objavljen v nedeljo, napovedal vodja centra za Ukrajino na obrambnem ministrstvu, general Christian Freuding, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Skupaj je Nemčija Ukrajini dobavila že 34 protiletalskih gepardov, v prihodnjih tednih pa naj bi jih dodali še 15. "Poleg tega želimo v sodelovanju z ZDA proti koncu leta dobaviti še do 30 tankov gepard," je dejal Freuding v komentarju, ki ga je vnaprej pridobila dpa.

General meni, da je zračna obramba ključna šibka točka trenutne protiofenzive ukrajinske vojske. "Delamo, kar je v naši moči. Toda ali ima Ukrajina kljub vsemu dovolj zračne in protiletalske obrambe? Očitno ne!" je dejal Freuding.

Poleg tankov gepard naj bi ukrajinsko obrambno sposobnost okrepili tudi sistemi zračne obrambe Iris-T. Po Freudingovih besedah so ti sistemi skoraj stoodstotno učinkoviti. Dva od njih sta bila že dobavljena, letos bosta sledila še dva, leta 2024 pa še štirje, je še dejal general.

12.12 Prigožin zavrnil Putinove obtožbe o izdaji

Vodja najemniške vojske Wagner Jevgenij Prigožin, ki je ponoči sprožil upor proti vodstvu ruske vojske, je danes zavrnil obtožbe ruskega predsednika Vladimirja Putina o izdaji. Kot je dejal v novem zvočnem posnetku na Telegramu, se "globoko moti". Izključil je tudi možnost predaje.

"Glede izdaje domovine: predsednik se globoko moti. Smo domoljubi," je zatrdil v posnetku, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije. Zavrnil je tudi poziv k predaji, ki ga je na pripadnike Wagnerja z zagotovili varnosti med drugim naslovilo rusko obrambno ministrstvo. "Nihče se ne namerava predati na prošnjo predsednika, FSB ali kogarkoli drugega," je dejal.

Putin je pred tem po petkovem pozivu Prigožina k uporu proti vojaškemu vodstvu Rusije dejanja skupine označil kot "nož v hrbet" in izdajo. Za tiste, ki delijo rusko družbo, je napovedal "neizogibno kazen" in obljubil, da bo preprečil državljansko vojno.

Podporo so danes Putinu zagotovili proruski voditelji območij v Ukrajini, ki jih je v agresiji zasedla Rusija. Prav tako sta mu podporo izrekla voditelja obeh domov ruskega parlamenta.

Patriarh Kiril, vodja ruske pravoslavne cerkve in Putinov zaveznik, je medtem v luči "poskusov, da bi zasejali razkol" pozval k enotnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

11.59 V Voronežu gori skladišče nafte

11.35 Prigožinove sile sestrelile rusko letalo

Prigožinove sile so danes zjutraj že sestrelile najmanj en helikopter. Pojavili so se posnetki sestreljenega ruskega letala, ki naj bi ga sestrelili pripadniki Wagnerja.

"An-24 je strmoglavil v regiji Voronež. Verjetno je bil zadet. Strmoglavil je pri vasi Kantemirovka. Po prvih podatkih so umrli trije ljudje," je sporočila ruska medijska agencija Baza.

10.55 Wagner na Telegramu: Začela se je državljanska vojna

Anton Geraščenko je na Twitterju objavil Wagnerjevo objavo z aplikacije Telegram, v kateri so zapisali:

"V Voronežu je bil napaden Wagnerjev konvoj. Državljanska vojna se je uradno začela," so zapisali.

Russian military bloggers report aviation strikes on the highway where Wagner mercenaries are in movement. pic.twitter.com/ti85f2lCuy — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023

9.21 Nexta: 180 ruskih vojakov se je predalo Wagnerju

Bolgarska agencija Nexta je na Twitterju objavila fotografije in zapisala, da se je plačancem skupine Wagner predalo 180 ruskih vojakov.

9.16 Oglasil se je Putin: To je izdaja. Nož v hrbet.

Ruski predsednik Vladimir Putin je po vdoru skupine Wagner na rusko ozemlje nagovoril javnost. Dejal je, "da je to kaznivo dejanje in da se bo Rusija branila. Dodal je, da bi morali biti vsi enotni in da jih skupina Wagner poskuša notranje razbiti.

"To je nož v hrbet. To je izdaja, branili bomo domovino," je dodal, razmere pa primerjal s prvo svetovno vojno.

"Odziv bo oster," je dodal. "Delam vse, da se odzovem na ta napad in zagotovim varnost državljanov," je dejal in sklenil: "Vse pozivam, da pri tem nikakor ne sodelujejo."

8.44 Rusija z novimi zračnimi napadi na Ukrajino

Rusija je ponoči sprožila nov val zračnih napadov na Ukrajino, ki so glede na navedbe tamkajšnjih oblasti povzročili škodo, vsaj dva človeka sta bila ranjena. Na napade so po mestih v državi pred tem opozarjala sirene, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V mestu Dnipro v osrednjem delu Ukrajine je bilo po besedah župana Borisa Filatova več hiš popolnoma uničenih, zaradi ene od eksplozij naj bi nastal ogromen krater.

Zračna obramba je zaznala in uničila več kot 20 raket tudi v zračnem prostoru nad Kijevom, je sporočil Sergij Popko, vodja kijevske vojaške uprave. Ostanki raket so med drugim padli na 24-nadstropno poslopje, ki je zagorelo. Najmanj dva človeka sta bila poškodovana, je dodal.

V drugem največjem mestu v Ukrajini, Harkovu, je bil v napadu uničen plinovod. Izbruhnil je tudi požar, a ranjenih ni bilo, je sporočil regionalni guverner Oleg Sinjegubov.

Ukrajinske zračne sile so pred tem poročale tudi o ruskih raketah, usmerjenih proti severnima regijama Sumi in Poltava.

8.19 Prigožinove sile vstopile v Rusijo

Ruske vladne sile so poostrile varnost v Moskvi, od koder so danes zjutraj poročali o oklepnih vozilih in vojaških tovornjakih na ulicah, med drugim tudi pred poslopjem parlamenta. Nacionalni protiteroristični odbor je v mestu razglasil "protiteroristično operacijo", s katero da želijo preprečiti morebitna teroristična dejanja v Moskvi in širši regiji. Dostop do spleta je omejen.

Evgenij Prigožin na sedežu južnega vojaškega okrožja vojske Ruske Federacije v Rostovu. #rostov #Prigozhin pic.twitter.com/FJc1seyJ50 — Jan 🇪🇺 (@janponiz) June 24, 2023

Varnost so že v petek poostrili v še nekaj regijah po državi, zlasti v Rostovu na Donu, ki je sedež ruskega poveljstva za jug države in od koder oblasti nadzirajo vojno v Ukrajini. Tamkajšnji guverner je prebivalce pozval, naj ostanejo v zaprtih prostorih.

V zgodnjih jutranjih urah je Prigožin zatrdil, da so njegove sile iz Ukrajine že vstopile v Rusijo in dosegle Rostov. Kasneje je objavil posnetek, na katerem trdi, da je znotraj vojaškega štaba in da njegove sile nadzorujejo vse vojaške objekte v mestu, vključno z letališčem.

Pri tem po njegovih besedah niso naletele na odpor vpoklicanih mladih ruskih vojakov. Dejal je, da se njegove sile proti otrokom ne bodo borile, vendar pa jih nihče ne bo zaustavil in bodo šli naprej vse do konca.

V drugem posnetku, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije, napoveduje blokado mesta in premik naprej proti Moskvi, če se Šojgu in načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov ne bosta srečala z njim.

Pred tem je zatrdil, da je Gerasimov ukazal zračne napade na Wagnerjeve enote, ki naj bi sestrelile ruski vojaški helikopter. Že v petek je Prigožin, ki že dlje časa kritizira rusko vojsko, izjavil, da bodo njegove sile kaznovale Šojguja, in pozval rusko vojsko, naj se ne upira.

Nacionalni protiteroristični odbor Rusije je medtem Prigožina obtožil, da poziva k oboroženemu uporu, zaradi česar mu grozi do 20 let zapora. Ruska varnostna služba FSB je pozvala plačance Wagnerja, naj aretirajo Prigožina in naj ne sledijo njegovim kriminalnim ukazom.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je sporočil, da je predsednik Putin obveščen o dogajanju in da so bili sprejeti vsi potrebni ukrepi. V kratkem bo glede na napoved Kremlja nagovoril narod.

Tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost Adam Hodge je sporočil, da Washington zadeve spremlja in se namerava o tem posvetovati z zavezniki.

Blokirana cesta pri Rostovu.