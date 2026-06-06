Rusija prestregla več kot 300 ukrajinskih dronov #vŽivo

Z obrambnega ministrstva v Moskvi so sporočili, da je ruska zračna obramba ponoči prestregla 376 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom. V ruskih napadih na Ukrajino so bile medtem ubite najmanj tri osebe, obe strani nadaljujeta medsebojno obstreljevanje.

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9.35 Putin v Moskvi z nekdanjim nemškim kanclerjem Schröderjem

8.15 Rusija prestregla več kot 300 ukrajinskih dronov

9.35 Putin v Moskvi z nekdanjim nemškim kanclerjem Schröderjem

Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem, je danes sporočil Putinov zunanjepolitični svetovalec Jurij Ušakov. Po njegovih navedbah je bil pogovor dober, vsebinskih podrobnosti pa ni razkril, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Da, srečala sta se. Pogovor je bil dober," je za rusko tiskovno agencijo Interfax dejal Ušakov. Podrobnosti pogovora ali morebitnih razprav o možnostih za pogajanja med Rusijo in EU ni razkril.

Putin je Schröderja nedavno omenil kot možnega posrednika v pogovorih med EU in Rusijo. Dvainosemdesetletni nekdanji nemški kancler velja za osebnega prijatelja ruskega predsednika, po koncu politične kariere pa je deloval tudi kot lobist za ruska energetska podjetja, navaja dpa.

Nemčija in druge članice EU so predlog o njegovi morebitni posredniški vlogi zavrnile. Predlog je prav tako zavrnila Ukrajina, pri čemer je omenila njegove tesne vezi z Rusijo.

8.15 Rusija prestregla več kot 300 ukrajinskih dronov

Ruska zračna obramba je po navedbah obrambnega ministrstva sestrelila skupno 376 ukrajinskih dronov "nad regijami Belgorod, Brjansk, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Orjol, Pskov, Rostov, Rjazan, Smolensk, Tver in Tula, nad moskovsko regijo, Krimom, Abhazijo ter nad vodami Azovskega in Črnega morja", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nad regijo Leningrad, kjer leži drugo največje rusko mesto Sankt Peterburg in več ključnih pristanišč ob Baltskem morju, so po navedbah guvernerja Aleksandra Drozdenka sestrelili 86 brezpilotnikov.

V Sankt Peterburgu, rojstnem kraju ruskega predsednika Vladimirja Putina, se danes zaključuje mednarodni gospodarski forum. Mesto je bilo v sredo ob začetku foruma tarča ukrajinskih napadov, zadeli so energetske in vojaške objekte, Putin pa je priznal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo.

Ruske sile so več dronov sestrelile tudi blizu Moskve, v pristanišču Ust-Labinsk na jugu države pa je po napadu izbruhnil požar, ki ni zahteval žrtev.

V ruskih napadih na cilje v Ukrajini so bile medtem ubite tri osebe. V regiji Zaporožje so po enem izmed napadov našli trupla dveh pogrešanih moških, še ena oseba pa je bila ubita v napadih na mesto Dnipropetrovsk, so po navedbah AFP sporočile regionalne oblasti.