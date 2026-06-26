Rusija ponoči sestrelila več kot 600 ukrajinskih dronov #vŽivo

Ruska zračna obramba je ponoči skupno sestrelila 660 ukrajinskih dronov, je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Več deset brezpilotnikov je bilo usmerjenih tudi proti prestolnici, so sporočile tamkajšnje oblasti. Poročil o smrtnih žrtvah ali obsežnejši škodi sicer ni bilo, poročajo tuje tiskovne agencije.

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8.14 EU za eno leto podaljšala sankcije proti Rusiji

9.35 Rusija ponoči sestrelila več kot 600 ukrajinskih dronov

8.14 EU za eno leto podaljšala sankcije proti Rusiji

Svet EU je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmere v tej državi, znova podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji, so v četrtek sporočili iz Bruslja.

Ukrepe, ki so jih prvič uvedli leta 2014, je EU od februarja 2022 znatno razširila kot odgovor na rusko agresijo proti Ukrajini. Doslej je uvedla že 20 svežnjev sankcij proti Rusiji, ki obsegajo širok spekter ukrepov v različnih sektorjih, vključno z omejitvami na področju trgovine, financ, energetike, tehnologije in blaga z dvojno rabo.

Zajemajo tudi prepoved uvoza ali prenosa surove nafte in nekaterih naftnih derivatov iz Rusije v EU po morju, izključitev več ruskih bank iz plačilnega sistema SWIFT ter začasno prekinitev dejavnosti in licenc za oddajanje v EU za več medijev, ki širijo dezinformacije in jih podpira Kremelj.

Kot je v četrtek še sporočil Svet EU, bo unija ohranila sankcije, dokler bo Rusija nadaljevala s svojimi nezakonitimi dejanji in kršitvami temeljnih pravil mednarodnega prava.

Novo podaljšanje sankcij proti Rusiji sledi vrhu voditeljev članic unije, ki so prejšnji teden v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Obenem so dosegli politični dogovor o tem, da bo EU gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljševala za eno leto.

Voditelji so pozvali tudi k čimprejšnjemu sprejetju 21. svežnja sankcij proti Rusiji, ki vključuje ukrepe na področjih energetike, finančnih storitev in trgovine s kriptovalutami.

9.35 Rusija ponoči sestrelila več kot 600 ukrajinskih dronov

Ukrajinski droni so ponoči poleteli nad več kot deset ruskih regij in zasedenih ukrajinskih ozemelj, vključno s polotokom Krim. Več dronov so sestrelili tudi nad Črnim morjem in Azovskim morjem, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je na Telegramu zapisal, da je zračna obramba prestregla najmanj 47 dronov, ki so leteli proti ruski prestolnici. Dodal je, da odstranjujejo ostanke sestreljenih brezpilotnikov, škode ali žrtev pa ni omenil.

Tarča napada je bila tudi regija Tula, približno 180 kilometrov južno od Moskve, je sporočil tamkajšnji guverner Dmitrij Miljajev. Dodal je, da je nastala škoda na več hišah, ranjena je bila ena oseba.

Ukrajina je v zadnjem času okrepila napade z droni na rusko ozemlje, medtem ko se še vedno sooča z vsakodnevnimi ruskimi napadi. Ukrajinska vojska je med drugim nedavno napadla Moskvo, vse bolj pa se osredotoča tudi na cilje na Krimu, ki ga želi odrezati od celinske Rusije. Kijev vztraja, da ukrajinska vojska napada predvsem vojaške objekte in energetsko infrastrukturo, da bi Kremlju odvzela ključne prihodke od izvoza fosilnih goriv.