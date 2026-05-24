Rusija je ponoči izvedla obsežen napad z raketami in droni na Kijev ter njegovo okolico, v katerem so umrli štirje ljudje, več kot 60 je bilo ranjenih, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile ukrajinske oblasti. Nastala je tudi velika gmotna škoda. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na "teroristične napade" Ukrajine na civilne objekte v Rusiji, poročajo tuje tiskovne agencije.

11.20 Moskva potrdila uporabo rakete orešnik v Ukrajini

Kot odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilno infrastrukturo na ozemlju Rusije so sile Ruske federacije izvedle obsežen napad z balističnimi raketami orešnik, balističnimi raketami kratkega dosega iskander, hipersoničnimi raketami kinžal, manevrirnimi raketami cirkon in droni, so sporočili v Moskvi.

Da je Rusija v napadih uporabila raketo orešnik, in sicer v napadu na kraj Bila Cerkva v bližini Kijeva, je pred tem sporočil ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski. Opozoril je, da je bilo to neodgovorno dejanje, ki ne bo ostalo brez posledic.

Rusija je v petek napovedala maščevanje za napade na vzhodni del Ukrajine, ki ga nadzoruje, v noči s četrtka na petek. V njih je bil po trditvah Moskve v mestu Starobilsk napaden tudi dijaški dom, pri čemer je umrlo 18 ljudi.

Slišati je bilo več eksplozij

V Kijevu in okolici je bilo zgodaj zjutraj slišati več eksplozij, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Navaja, da je izbruhnilo več požarov, oblasti pa so ljudem svetovale, naj ostanejo v zakloniščih. Civilna zaščita je zjutraj objavila fotografije in posnetke uničene civilne infrastrukture, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Župan mesta Vitalij Kličko je sporočil, da sta v Kijevu umrla dva človeka, 56 je ranjenih. Še dva človeka sta umrla v okolici prestolnice, kjer je bilo ranjenih še devet ljudi.

Zelenski je danes zatrdil, da je ruska stran v napadu uporabila raketo orešnik, ki lahko nosi tudi jedrsko bojno glavo. "Tri ruske rakete na obrat za zagotavljanje pitne vode, požgana tržnica, na desetine poškodovanih stanovanjskih poslopij in več šol, poleg tega je ruski predsednik Vladimir Putin dal izstreliti raketo orešnik na Bilo Cerkvo," je zapisal na Telegramu.

Omenjeni kraj leži v osrednji Ukrajini, blizu Kijeva, Zelenski pa ni navedel podrobnosti o škodi, ki jo je povzročila raketa. Je pa opozoril, da je bilo to neodgovorno dejanje, ki ne bo ostalo brez posledic.

Tretja uporaba rakete orešnik?

To naj bi bila tretja uporaba rakete orešnik v Ukrajini od začetka vojne, poroča dpa. Raketa lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev, doseže hitrost do 12.000 kilometrov na uro in ima doseg do 5000 kilometrov.

Po trditvah Kijeva je ruska stran ponoči sicer izstrelila 90 raket in okoli 600 dronov.

Rusija napovedala, da bo "kaznovala" odgovorne za smrtonosne napade

Ukrajinske oblasti in tudi ameriško veleposlaništvo v Kijevu so v soboto posvarili pred obsežnim napadom, potem ko je Rusija v petek napovedala, da bo "kaznovala" odgovorne za smrtonosne napade na vzhodni del Ukrajine, ki ga nadzoruje, v noči na petek. V njih je bil po trditvah Moskve v mestu Starobilsk napaden tudi dijaški dom, pri čemer je umrlo 18 ljudi.

Ukrajina je zanikala, da so tarča napadov civilisti. Trdi, da je v bližini nameščena ruska enota za drone.