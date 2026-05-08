Ruska vojska je od polnoči po lokalnem času, ko je v veljavo stopila njena enostranska prekinitev ognja, poročala o več ukrajinskih napadih z droni. Skupno je zračna obramba od polnoči po navedbah Moskve sestrelila več kot 260 dronov. O morebitni škodi ali žrtvah za zdaj ne poročajo. Tarča novih ruskih napadov je bila tudi Ukrajina.

7.30 Rusija po začetku prekinitve ognja poroča o ukrajinskih napadih

"V času med 00:00 in 07:00 po moskovskem času so enote zračne obrambe prestregle in uničile 264 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov," so sporočili z ruskega ministrstva za obrambo. Dodali so, da so drone prestregli nad več regijami, vključno z moskovsko, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem danes sporočil, da je tudi Rusija izvedla nove napade na cilje v Ukrajini.

"Do 7. ure zjutraj je bilo zabeleženih več kot 140 napadov na položaje na frontni črti. (...) Izvedli so tudi več kot 850 napadov z različnimi vrstami dronov. Vse to jasno kaže, da na ruski strani ni bilo niti simboličnega poskusa za prekinitev ognja na fronti," je zapisal na omrežju X in dodal, da se bo Kijev na napade odzval sorazmerno.

Ločeno so ukrajinske sile sporočile, da so v zadnjih urah v bližini fronte sestrelile 56 ruskih dronov.

Moskva je v zadnjih dneh večkrat posvarila pred povračilnimi napadi v primeru kršitve njene prekinitve ognja. Med drugim je v sredo tuja diplomatska predstavništva in mednarodne organizacije v Kijevu opozorila, da bo napadla ukrajinsko prestolnico, če bo Ukrajina v soboto ovirala spominske slovesnosti. Prav tako jih je pozvala, naj zagotovijo pravočasno evakuacijo osebja iz diplomatskih in drugih predstavništev ter državljanov iz mesta Kijev.

Z britanskega zunanjega ministrstva so v odzivu sporočili, da so grožnje Moskve neupravičene in neodgovorne ter dodalo, da bi vsak napad na diplomatsko predstavništvo pomenil nadaljnjo zaostrovanje vojne. Nemški zunanji minister Johann Wadephul pa je dejal, da Berlin ne bo umaknil osebja veleposlaništva iz Kijeva.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem v četrtek predstavnikom zaveznic Rusije odsvetoval udeležbo na sobotni vojaški paradi v Moskvi. Pred tem je tudi kritiziral rusko neupoštevanje ukrajinske prekinitve ognja, ki je začela veljati v sredo.