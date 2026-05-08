Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
8. 5. 2026,
7.35

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23

Natisni članek

Natisni članek
Volodimir Zelenski Vladimir Putin Dan zmage praznovanje vojska napad droni Rusija Ukrajina

Petek, 8. 5. 2026, 7.35

39 minut

Vojna v Ukrajini

Rusija po začetku prekinitve ognja poroča o ukrajinskih napadih

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23
Kijev, napad z droni | Novi napadi sledijo enostranski razglasitvi prekinitve ognja s strani Rusije za danes in soboto, ko bo Moskva obeležila dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Ob tej priložnosti oblasti organizirajo vojaško parado, na kateri pa letos zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in druge vojaške opreme. | Foto Reuters

Novi napadi sledijo enostranski razglasitvi prekinitve ognja s strani Rusije za danes in soboto, ko bo Moskva obeležila dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Ob tej priložnosti oblasti organizirajo vojaško parado, na kateri pa letos zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in druge vojaške opreme.

Foto: Reuters

Ruska vojska je od polnoči po lokalnem času, ko je v veljavo stopila njena enostranska prekinitev ognja, poročala o več ukrajinskih napadih z droni. Skupno je zračna obramba od polnoči po navedbah Moskve sestrelila več kot 260 dronov. O morebitni škodi ali žrtvah za zdaj ne poročajo. Tarča novih ruskih napadov je bila tudi Ukrajina.

Pomembnejše novice dneva:

7.30 Rusija po začetku prekinitve ognja poroča o ukrajinskih napadih

7.30 Rusija po začetku prekinitve ognja poroča o ukrajinskih napadih

"V času med 00:00 in 07:00 po moskovskem času so enote zračne obrambe prestregle in uničile 264 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov," so sporočili z ruskega ministrstva za obrambo. Dodali so, da so drone prestregli nad več regijami, vključno z moskovsko, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem danes sporočil, da je tudi Rusija izvedla nove napade na cilje v Ukrajini.

"Do 7. ure zjutraj je bilo zabeleženih več kot 140 napadov na položaje na frontni črti. (...) Izvedli so tudi več kot 850 napadov z različnimi vrstami dronov. Vse to jasno kaže, da na ruski strani ni bilo niti simboličnega poskusa za prekinitev ognja na fronti," je zapisal na omrežju X in dodal, da se bo Kijev na napade odzval sorazmerno.

Ločeno so ukrajinske sile sporočile, da so v zadnjih urah v bližini fronte sestrelile 56 ruskih dronov.

Moskva je v zadnjih dneh večkrat posvarila pred povračilnimi napadi v primeru kršitve njene prekinitve ognja. Med drugim je v sredo tuja diplomatska predstavništva in mednarodne organizacije v Kijevu opozorila, da bo napadla ukrajinsko prestolnico, če bo Ukrajina v soboto ovirala spominske slovesnosti. Prav tako jih je pozvala, naj zagotovijo pravočasno evakuacijo osebja iz diplomatskih in drugih predstavništev ter državljanov iz mesta Kijev.

Z britanskega zunanjega ministrstva so v odzivu sporočili, da so grožnje Moskve neupravičene in neodgovorne ter dodalo, da bi vsak napad na diplomatsko predstavništvo pomenil nadaljnjo zaostrovanje vojne. Nemški zunanji minister Johann Wadephul pa je dejal, da Berlin ne bo umaknil osebja veleposlaništva iz Kijeva.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem v četrtek predstavnikom zaveznic Rusije odsvetoval udeležbo na sobotni vojaški paradi v Moskvi. Pred tem je tudi kritiziral rusko neupoštevanje ukrajinske prekinitve ognja, ki je začela veljati v sredo.

Vladimir Putin
Novice Presenetljivi nasprotnik Putina obljublja: Zdaj grem do konca
Volodimir Zelenski
Novice Kaj namiguje Zelenski? "Kdor je pameten, ta konec tedna ne bo šel v Moskvo" #vŽivo
ruski dron
Novice Preplah v Latviji zaradi strmoglavljenja ruskih dronov
Volodimir Zelenski Vladimir Putin Dan zmage praznovanje vojska napad droni Rusija Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.