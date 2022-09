Je to začetek konca? Rusija po šoku že omenja pogajanja. #vŽivo

199. dan vojne v Ukrajini. Rusija je odprta za pogajanja z Ukrajino in jih ne zavrača, je danes, dan po priznanju ruske vojske o umiku z dela bojišča in reorganizaciji bojne skupine, dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sobotnem večernem videonagovoru sporočil, da so ukrajinske sile od začetka septembra v protiofenzivi ponovno zavzele okoli dva tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja. Rusko obrambno ministrstvo je v soboto priznalo umik oziroma "prerazporeditev sil" v vzhodnem delu regije Harkov.

Latest intelligence update by @DefenceHQ on #Ukraine🇺🇦 pic.twitter.com/QZtjlU8hsz — Aleph א (@no_itsmyturn) September 11, 2022 Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



15.05 Rusija: Ne zavračamo pogajanj z Ukrajino

12.05 Beg Rusov potrdili tudi britanski obveščevalci

10.40 Izključili še zadnji reaktor nuklearke v Zaporožju

8.35 Padec Izjuma po marcu najhujši poraz Moskve

8.13 Ukrajinske sile zavzele strateško pomembno mesto na vzhodu države

7.30 V senci ukrajinske vojne v Rusiji danes regionalne volitve Rusija: Ne zavračamo pogajanj z UkrajinoBeg Rusov potrdili tudi britanski obveščevalciIzključili še zadnji reaktor nuklearke v ZaporožjuPadec Izjuma po marcu najhujši poraz MoskveUkrajinske sile zavzele strateško pomembno mesto na vzhodu državeV senci ukrajinske vojne v Rusiji danes regionalne volitve

15.05 Rusija: Ne zavračamo pogajanj z Ukrajino

Ruska državna tiskovna agencija Tass danes navaja besede ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova, ki je v intervjuju za televizijo Rusija-1 dejal, da Rusija ne zavrača pogajanj z Ukrajino. Po mnenju ministra je težava v Kijevu, ki naj bi zavlačeval, kar zadeva pogajanja.

Da je Rusija odprta do možnosti pogajanj z Ukrajino, je po besedah Lavrova na nedavnem sestanku s člani ruskega parlamenta in predsedniki strank dejal tudi predsednik Rusije Vladimir Putin. Stališče Putina je sicer, tako Lavrov, da bi morali tisti, ki pogajanja zavračajo oziroma z njimi zavlačujejo, razumeti, da bo to pogajanja z Rusijo zgolj otežilo.

Stališče Moskve glede pogajanj je bilo sicer še prejšnji mesec, da je kakršna koli diplomacija za končanje konflikta v Ukrajini nemogoča.

Vladimir Putin na sestanku z ruskim obrambnim ministrom Sergejem Šojgujem in ministrom za zunanje zadeve Lavrovom. Foto: Guliver Image

12.05 Beg Rusov potrdili tudi britanski obveščevalci

"Ruski okupatorji in njihovi lokalni sodelavci bežijo iz regije Lugansk v smeri proti Rusiji," je danes po navedbah ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform sporočil guverner regije Lugansk Sergij Gajdaj. Kot je dodal, se kolone vozil proti meji raztezajo več kilometrov.

Po navedbah guvernerja Rusi bežijo iz Luganska, Alčevska in drugih mest, ki so jih zavzeli leta 2014, ko je Rusija prvič vdrla v Ukrajino. "Napredovanje Ukrajine je ogromno. Ostajajo sporadični boji, večinoma pa okupatorji bežijo," je zatrdil Gajdaj.

Britanski obveščevalni podatki potrjujejo napredovanje ukrajinskih sil. "V zadnjih 24 urah so ukrajinske sile še naprej močno napredovale v regiji Harkov," piše v današnjem poročilu britanskega obrambnega ministrstva, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Po teh navedbah so se ruske enote umaknile z omenjenega območja, "še vedno pa prihaja do spopadov v okolici strateško pomembnih mest Kupjansk in Izjum".

Where’s Putin? His army is collapsing in Ukraine but the Russian dictator is silent. Yet again, at the moment of crisis he is too cowardly to show leadership pic.twitter.com/O7hiGYAJEv — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) September 10, 2022

"Kje je Putin? Njegova vojska se sesuva, diktator pa molči," dogajanje komentirajo ukrajinski mediji.

10.40 Izključili še zadnji reaktor nuklearke v Zaporožju

Ukrajinska jedrska agencija Energoatom je danes sporočila, da so ponoči izključili še zadnji, šesti reaktor nuklearke v Zaporožju, ki je pod nadzorom ruskih sil. Kot so pojasnili, je hladna zaustavitev najvarnejša rešitev, potem ko je bilo v preteklih dneh območje elektrarne večkrat tarča obstreljevanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trenutno potekajo priprave za ohladitev reaktorja in prehod v hladno stanje, so še sporočili iz Energoatoma.

Šesti reaktor je v zadnjih treh dneh skrbel le še za napajanje same elektrarne, niso pa več zagotavljali električne energije za druge uporabnike. Odločitev za zaustavitev so sprejeli, potem ko jim je uspelo obnoviti napajanje iz zunanjih virov, so dodali.

"V primeru novih poškodb na električnih vodih, ki objekt povezujejo z energetskim sistemom – za kar obstaja veliko tveganje – bodo za oskrbo elektrarne uporabili dizelske generatorje," so še zapisali v sporočilu Energoatoma.

Vnovič so ob tem pozvali k vzpostavitvi demilitariziranega območja v okolici te največje jedrske elektrarne v Evropi. Kot so opozorili, je to edini način za zagotovitev njene varnosti.

8.35 Padec Izjuma po marcu najhujši poraz Moskve

Ukrajinska vojska je doslej osvobodila 2.500 kvadratnih kilometrov ozemlja na območju Harkova, je v novem zemljevidu objavil ameriški Inštitut za vojne študije.

Rusko napredovanje je označeno z rdečo, ukrajinski protinapad pa z modro. Rumeno označen del prikazuje kraje pod ruskim nadzorom.

Hiter padec Izjuma v provinci Harkov je bil najhujši poraz Moskve po marcu, ko so se ruske enote morale umakniti iz prestolnice Kijev. To bi lahko bila odločilna prelomnica v šestih mesecih.

8.13 Ukrajinske sile zavzele strateško pomembno mesto na vzhodu države

Ukrajinska vojska je uspešno napredovala na vzhodu države, kjer naj bi ukrajinske sile med drugim zavzele strateško pomembno mesto Kupjansk na severovzhodu regije Harkov. Premike na frontni črti so potrdili tudi ruski viri, vključno z obrambnim ministrstvom v Moskvi.

Kupjansk, ki je bil doslej pod nadzorom ruskih sil, velja za pomembno prometno križišče zaradi neposredne železniške povezave z Rusijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"V zadnjih dneh je ruska vojska pokazala najboljše – svoj hrbet. Dobra odločitev, da zbežijo (...) Doslej smo od začetka septembra osvobodili okoli dva tisoč kilometrov ozemlja," je v sobotnem videonagovoru dejal Volodimir Zelenski po navedbah francoske tiskovne agencije AFP.

Ukrajinske sile so ponovno zavzele Kupjansk, Vasilenkovo in Artemivko v harkovski regiji, je potrdil Zelenski. Po nekaterih navedbah naj bi se približevale tudi Lisičansku, ki so ga Rusi zavzeli julija, dodaja AFP.

Na dosegu ukrajinskih sil je očitno tudi mesto Izjum. Kot poroča ruska tiskovna agencija Tass, se je namreč začela evakuacija prebivalcev tega kraja na jugovzhodu harkovske regije. Po navedbah Vladislava Sokolova, ki vodi prorusko civilno-vojaško upravo Izjuma, bodo prebivalce od tam prepeljali v migrantske centre v Rusijo, kjer jim bosta nudeni humanitarna in psihološka oskrba.

Vodja uprave proruske harkovske regije Vitalij Gančev je že v petek napovedal evakuacijo prebivalstva iz več krajev, vključno z Izjumomom in Kupjanskom.

Na dogodke na ukrajinskem bojišču so se danes odzvali tudi z ruskega obrambnega ministrstva. Tiskovni predstavnik ministrstva Igor Konašenkov je priznal, da je prišlo do umika sil na območju regije Harkov, rekoč, da se vojska prerazporeja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Da bi dosegli cilje posebne vojaške operacije za osvoboditev Donbasa, je bila sprejeta odločitev o prerazporeditvi ruskih sil na območju Balaklije in Izjuma, z namenom okrepitve doneške fronte," so sporočili iz Moskve.

Da je situacija vse bolj zahtevna za ruske sile, je potrdil tudi voditelj proruskih separatistov v Donecku Denis Pušilin. Po njegovih besedah trenutno potekajo boji na več lokacijah, še posebej pa na severu regije Doneck, kjer ta meji na harkovsko regijo.

Napredovanje ukrajinskih sil je z navdušenjem na družbenih omrežjih pospremil tiskovni predstavnik ukrajinskega zunanjega ministrstva Oleg Nikolenko. "Ukrajinske čete napredujejo v vzhodni Ukrajini in osvobajajo več mest in vasi. Njihov pogum skupaj z zahodno vojaško pomočjo prinaša izjemne rezultate," je zapisal Nikolenko.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v preteklih dneh domači in svetovni javnosti večkrat poročal o uspešnih operacijah ukrajinskih sil vzdolž frontne črte od severovzhoda prek Donbasa do juga Ukrajine.

Če se poročila z bojišč izkažejo za točna, gre za najhitrejši premik frontne linije vse od marčevskega umika ruskih sil s položajev okoli Kijeva.

7.30 V senci ukrajinske vojne v Rusiji danes regionalne volitve

V Rusiji bodo danes potekale regionalne in občinske volitve. Podporniki Vladimirja Putina lahko računajo na zmago, saj opozicija spričo omejitev in pritiskov, ki jih je deležna, na volitvah nima resnejših možnosti.

Približno 45 milijonov ruskih volivcev je pozvanih, da izvolijo nove regionalne parlamente in guvernerje. Volitve bodo potekale v več kot 80 regijah, še piše STA. Nove regionalne guvernerje bodo med drugim volili v Novgorodu in Tomsku ter ruski eksklavi Kaliningrad.

Ob regionalnih bodo potekale tudi občinske volitve, na katerih bodo volivci izbirali delegate za mestne svete, v Moskvi pa za svete mestnih okrožij.

Glasovanje bo potekalo v znamenju vojne v sosednji Ukrajini, kjer Moskva na ukaz Putina od konca februarja izvaja "posebno vojaško operacijo". Putinovi podporniki na volitvah pričakujejo suvereno zmago. Neodvisni opazovalci volitev in redki predstavniki opozicije že vnaprej opozarjajo, da volitve še nikdar niso bile tako nesvobodne kot tokrat. Foto: Reuters

Zaprti ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je Ruse pred volitvami pozval, naj se kljub vojni v Ukrajini udeležijo volitev. Navalni je prepričan, da je najboljši način za boj proti volilnim goljufijam "pametno glasovanje", torej podpora kandidatom, ki ne pripadajo vladajoči Enotni Rusiji.