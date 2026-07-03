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Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
3. 7. 2026,
8.35

Osveženo pred

37 minut

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Natisni članek
Ukrajina Rusija vojna Vladimir Putin Volodimir Zelenski

Petek, 3. 7. 2026, 8.35

37 minut

Vojna v Ukrajini

Rusija in Ukrajina z novimi medsebojnimi napadi

Avtorji:
Sa. B., STA

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Ukrajina, napad, Kijev | Novi napadi sledijo obsežnim ruskim napadom na Kijev, ki so v noči s srede na četrtek po najnovejših podatkih lokalnih oblasti terjali najmanj 30 smrtnih žrtev. | Foto Reuters

Novi napadi sledijo obsežnim ruskim napadom na Kijev, ki so v noči s srede na četrtek po najnovejših podatkih lokalnih oblasti terjali najmanj 30 smrtnih žrtev.

Foto: Reuters

Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Sumi so bile po navedbah lokalnih oblasti ubite štiri osebe. O smrtni žrtvi poročajo tudi iz ruske regije Belgorod. Novi napadi sledijo obsežnim ruskim napadom na Kijev, ki so v noči s srede na četrtek po najnovejših podatkih terjali 30 življenj.

Ruska vojska je ponoči z droni napadla regijo Sumi. Po navedbah lokalnih oblasti je zadela stanovanjsko stavbo, v kateri je nato izbruhnil požar. Ubite so bile najmanj štiri osebe, še tri so bile ranjene, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform. Moskva je z droni in raketami napadla tudi regijo Dnipropetrovsk, v kateri je bilo ranjenih deset ljudi, več stavb in avtomobilov pa je bilo poškodovanih.

Tarča napadov je bila tudi ruska regija Belgorod. Kot so danes sporočile tamkajšnje oblasti, je bila v ukrajinskem napadu ubita ena oseba. Napad je povzročil škodo na energetski infrastrukturi ter motnje v oskrbi z elektriko in vodo, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

V napadu na Kijev umrlo najmanj 30 ljudi

Novi napadi sledijo obsežnim ruskim napadom na Kijev, ki so v noči s srede na četrtek po najnovejših podatkih lokalnih oblasti terjali najmanj 30 smrtnih žrtev, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Število žrtev je naraslo potem, ko so izpod ruševin izvlekli več trupel. V napadih je bilo sicer ranjenih še več deset ljudi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek obljubil odziv na omenjene ruske napade, medtem ko je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov povedal, da bo Rusija "še naprej stopnjevala pritisk na režim v Kijevu, da bi dosegla zastavljene cilje".

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