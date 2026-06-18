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Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
18. 6. 2026,
8.13

Osveženo pred

24 minut

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Ukrajina Rusija Kijev Moskva napad eksplozija balistična raketa droni

Četrtek, 18. 6. 2026, 8.13

24 minut

Rusija in Ukrajina z medsebojnimi napadi na prestolnici #vŽivo

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Moskva, Rusija, napad, rafinerija, ogenj, dim, eksplozija | Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila napade na cilje v Rusiji. Pogosto napada njene rafinerije nafte in izvozna središča, da bi tako izčrpala njene ključne prihodke od fosilnih goriv, s katerimi ta financira svoje vojaške operacije. | Foto Reuters

Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila napade na cilje v Rusiji. Pogosto napada njene rafinerije nafte in izvozna središča, da bi tako izčrpala njene ključne prihodke od fosilnih goriv, s katerimi ta financira svoje vojaške operacije.

Foto: Reuters

Kijev je bil ponoči tarča ruskega napada. Po navedbah oblasti so ruske sile nad mesto izstrelile balistične rakete, o žrtvah in škodi zaenkrat ne poročajo. Pod napadom se je znašla tudi Moskva, tarča ukrajinskih dronov je bila tamkajšnja rafinerija nafte, ki so jo napadli že v torek.

Pregled pomembnejših novic dneva: 

8.00 Rusija in Ukrajina z medsebojnimi napadi na prestolnici

8.00 Rusija in Ukrajina z medsebojnimi napadi na prestolnici

Po poročanju tujih tiskovnih agencij sta v ukrajinski prestolnici ponoči odjeknili najmanj dve eksploziji. "Sovražnik napada prestolnico z balističnimi raketami," je na Telegramu sporočil vodje kijevske vojaške uprave Timur Tkačenko.

Po podatkih ukrajinskega vojnega letalstva sta najmanj dve raketi poleteli v smeri Kijeva, ena pa je bila usmerjena na območje mesta Poltava na severovzhodu države.

Tarča napada je bila davi tudi Moskva, nad katero so poleteli ukrajinski droni. "Sile zračne obrambe še naprej odbijajo obsežen napad. Nekaterim dronom je uspelo priti do MNPZ," je na Telegramu zapisal župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin.

Pri tem je uporabil kratico za moskovsko rafinerijo nafte, znano tudi pod imenom rafinerija Kapotnja, saj se nahaja v istoimenskem jugovzhodnem okrožju ruske prestolnice. Zaenkrat ni znano, ali je rafinerija, ki so jo ukrajinske sile napadle že v torek, utrpela škodo.

Nekaj pred 6. uro po srednjeevropskem času je Sobjanin sporočil, da je zračna obramba ponoči uničila 43 brezpilotnih letalnikov.

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Ukrajina Rusija Kijev Moskva napad eksplozija balistična raketa droni
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