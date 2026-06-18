Kijev je bil ponoči tarča ruskega napada. Po navedbah oblasti so ruske sile nad mesto izstrelile balistične rakete, o žrtvah in škodi zaenkrat ne poročajo. Pod napadom se je znašla tudi Moskva, tarča ukrajinskih dronov je bila tamkajšnja rafinerija nafte, ki so jo napadli že v torek.

Pregled pomembnejših novic dneva:



10.25 Zelenski potrdil nov napad na rusko rafinerijo nafte

8.00 Rusija in Ukrajina z medsebojnimi napadi na prestolnici

10.25 Zelenski potrdil nov napad na rusko rafinerijo nafte

Ukrajina je ponoči z droni že drugič ta teden napadla rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve, je na omrežju X potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "To je popolnoma upravičen odziv na ruske napade na naša mesta in naselja," je zapisal in dodal, da so ukrajinski napadi na Rusijo natančni in učinkoviti.

"Minulo noč so naše sankcije dolgega dosega ponovno dosegle moskovsko regijo - že drugič ta teden je bila zadeta moskovska rafinerija. Napadeni so bili tudi cilji v regiji Rostov in na začasno zasedenih ukrajinskih ozemljih," je danes na omrežju X sporočil Zelenski.

More stunning scenes from Moscow, with 3 angles from one of the lids of an oil storage tank going airborne. pic.twitter.com/adI89r74EO — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 18, 2026

Foto: Reuters

Napad je že pred tem potrdil tudi župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Ruska zračna obramba je ponoči prestregla okoli 180 ukrajinskih dronov, nekaj pa jih je doseglo moskovsko rafinerijo nafte, je sporočil.

Footage of a Ukrainian attack drone hitting a storage tank at the Moscow Oil Refinery this morning, sending the tank lid perfectly soaring hundreds of feet. pic.twitter.com/2GIHEGk52M — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

Po napadu je na obratu izbruhnilo več požarov, iz posnetkov napada pa je razvidno, da so odjeknile močne eksplozije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kijev je rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve prvič napadel v torek. Žrtev ni bilo, obrat pa je utrpel škodo.

Foto: Reuters

Zelenski je že takrat napade opisal kot upravičen odziv na ruske napade na ukrajinska mesta in naselja.

"V zadnjih dneh so vsi naši partnerji opazili natančnost in učinkovitost naših napadov srednjega dosega ter sankcij daljnega dosega," je danes še zapisal ukrajinski predsednik. Dodal je, da je čas, da se vojna konča, Rusija pa da mora v diplomaciji sprejeti potrebne ukrepe.

Napadena rafinerija nafte v jugovzhodnem delu Moskve pripada družbi Gazprom in je eden največjih obratov te vrste v Rusiji. Ima namreč zmogljivost predelave 11 milijonov ton nafte na leto in pokriva znaten delež oskrbe ruske prestolnice z gorivom.

Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila napade na cilje v Rusiji. Redno napada njene rafinerije nafte in izvozna središča, da bi tako izčrpala njene ključne prihodke iz fosilnih goriv, s katerimi financira svoje vojaške operacije.

8.00 Rusija in Ukrajina z medsebojnimi napadi na prestolnici

Po poročanju tujih tiskovnih agencij sta v ukrajinski prestolnici ponoči odjeknili najmanj dve eksploziji. "Sovražnik napada prestolnico z balističnimi raketami," je na Telegramu sporočil vodje kijevske vojaške uprave Timur Tkačenko.

Po podatkih ukrajinskega vojnega letalstva sta najmanj dve raketi poleteli v smeri Kijeva, ena pa je bila usmerjena na območje mesta Poltava na severovzhodu države.

Tarča napada je bila danes zjutraj tudi Moskva, nad katero so poleteli ukrajinski droni. "Sile zračne obrambe še naprej odbijajo obsežen napad. Nekaterim dronom je uspelo priti do MNPZ," je na Telegramu zapisal župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin.

Pri tem je uporabil kratico za moskovsko rafinerijo nafte, znano tudi pod imenom rafinerija Kapotnja v istoimenskem jugovzhodnem okrožju ruske prestolnice. Za zdaj ni znano, ali je rafinerija, ki so jo ukrajinske sile napadle že v torek, utrpela škodo.

Nekaj pred 6. uro po srednjeevropskem času je Sobjanin sporočil, da je zračna obramba ponoči uničila 43 brezpilotnih letalnikov.