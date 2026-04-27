Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
27. 4. 2026,
14.26

grožnja Nemčija Ukrajina Rusija

Ponedeljek, 27. 4. 2026, 14.26

Rusija grozi Nemčiji: Srečali ste se s teroristom. Pričakujte odgovor.

Akhmed Zakayev | Rusija je Ahmeda Zakajeva razglasila za terorista in leta 2001 za njim izdala mednarodni nalog za prijetje. | Foto Profimedia

Rusija je Ahmeda Zakajeva razglasila za terorista in leta 2001 za njim izdala mednarodni nalog za prijetje.

Foto: Profimedia

Rusko zunanje ministrstvo je na zagovor poklicalo nemškega veleposlanika Alexandra Grafa Lambsdorffa zaradi srečanja nemškega poslanca Rodericha Kiesewetterja z Ahmedom Zakajevom. Moskva Zakajeva obravnava kot iskanega kriminalca in vodjo teroristične organizacije, poroča turška tiskovna agencija Anadolu.

Rusko zunanje ministrstvo je nemškemu veleposlaniku Alexandru Grafu Lambsdorffu izročilo oster protest zaradi srečanja nemškega poslanca Bundestaga Rodericha Kiesewetterja z Ahmedom Zakajevom v Kijevu. Srečanje je po navedbah Moskve potekalo "s posredovanjem režima Volodimirja Zelenskega". 

Kiesewetter je član parlamentarnega odbora za zunanje zadeve iz vladajoče Krščansko-demokratske unije, Zakajeva pa Moskva obravnava kot iskanega kriminalca in vodjo teroristične organizacije "Čečenska republika Ičkerija".

Po navedbah ruskega zunanjega ministrstva je nemški predstavnik "pozdravil protiruske dejavnosti" članov organizacije, ki so po trditvah Moskve aktivno sodelovali pri vdorih z ukrajinskega ozemlja v ruski regiji Belgorod in Kursk.

"Moskva srečanje nemških parlamentarcev z razvpitimi kriminalci ocenjuje kot neizpodbiten dokaz namere nemških oblasti, da se vmešavajo v notranje zadeve Rusije in ustvarjajo grožnje njeni nacionalni varnosti. To vključuje tudi sodelovanje s terorističnimi strukturami pod okriljem kriminalnega režima v Kijevu," je sporočilo rusko zunanje ministrstvo.

Nemčijo so opozorili na škodljive posledice takšnih dejanj. "Sovražni koraki proti Rusiji bodo neizogibno privedli do ustreznega odziva," so zapisali v izjavi. 

Kdo je Ahmed Zakajev?

Akhmed Zakajev se je rodil leta 1959 v Kazahstanu, kamor je bilo v času Sovjetske zveze deportiranih veliko Čečenov. Med prvo čečensko vojno (1994–1996) je postal pomemben poveljnik in se povzpel do čina brigadirja. Rusija ga označuje za terorista in je leta 2001 za njim izdala mednarodni nalog za prijetje zaradi obtožb oboroženega upora, umora in ugrabitve. Združeno kraljestvo mu je leta 2003 podelilo politični azil, od takrat pa živi v Londonu.

