Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
15. 4. 2026,
8.06

Osveženo pred

1 ura

obisk Kitajska vojna Iran Rusija Sergej Lavrov

Rusija bi pomagala: "Brez dvoma lahko nadomestimo primanjkljaj virov"

Sergej Lavrov | Ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ki je obisk v Pekingu začel v torek, danes pa se je srečal s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom, je dejal, da so odnosi med njunima državama "neomajni v vseh viharjih". | Foto Reuters

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ki je obisk v Pekingu začel v torek, danes pa se je srečal s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom, je dejal, da so odnosi med njunima državama "neomajni v vseh viharjih".

Rusija lahko nadomesti primanjkljaj virov za Kitajsko in druge države, je danes na novinarski konferenci v Pekingu ruski zunanji minister Sergej Lavrov dejal v odgovoru na vprašanje, povezano s Hormuško ožino. Poleg tega je napovedal, da bo ruski predsednik Vladimir Putin v prvi polovici leta obiskal Kitajsko.

Lavrov je zagotovil, da Rusija lahko Kitajski in drugim državam, ki so pripravljene sodelovati z Moskvo, "brez dvoma nadomesti primanjkljaj virov", ki je posledica vojne v Iranu in blokade Hormuške ožine, skozi katero poteka svetovno pomembna plovna pot za energente, poroča ruska tiskovna agencija Tass, ki jo povzema francoska AFP.

Ruski zunanji minister, ki je obisk v Pekingu začel v torek, danes pa se je srečal s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom, je dejal še, da so odnosi med njunima državama "neomajni v vseh viharjih". Vezi med Rusijo in Kitajsko "imajo stabilizacijsko vlogo v svetovnih zadevah" ter po besedah Lavrova "postajajo vedno bolj pomembne /.../ za globalno večino, ki ne želi težav ali nemirov".

Putin bo obiskal Kitajsko 

Lavrov je napovedal še, da bo ruski predsednik Vladimir Putin v prvi polovici leta obiskal Kitajsko. Tesno gospodarsko in politično partnerstvo med Rusijo in Kitajsko se je še poglobilo, odkar je Rusija leta 2022 začela vojno v Ukrajini, poroča AFP.

Pomorski promet skozi Hormuško ožino je Teheran korenito omejil po začetku izraelsko-ameriških napadov na Iran. V ponedeljek popoldne pa so še ZDA uveljavile blokado za ladje, katerih začetna ali končna točka plovbe je iransko pristanišče.

