Rusija 2050: Trije scenariji, v dobrem je uporabljeno jedrsko orožje

Na gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu sta ruski medijski mogotec Konstantin Malofeev, ki je leta 2014 financiral operacije proruskih separatistov v Ukrajini, in skrajno desni ideolog Aleksander Dugin, znan po težnjah po ponovni obuditvi ruskega imperija, predstavila tri scenarije za usodo Rusije do leta 2025. Najbolj pozitiven scenarij za Rusijo vključuje uporabo jedrskega orožja in razpad Evropske unije.

Trije scenariji: inercijski, v katerem zmagata ZDA in Kitajska, dober, ki predvideva tudi uporabo jedrskega orožja, in slab, ki pomeni razpad Rusije

Poročilo o grožnjah Rusiji do leta 2050, ki ga je pripravil inštitut Tsargrad, ki deluje v okviru medijskega imperija Konstantina Malofeeva, predvideva tri različne scenarije:

- Inercijski: stvari se odvijajo kot do zdaj, svet zaznamujeta ameriška in kitajska hegemonija oziroma njuna prevlada nad Rusijo, ki ne doseže enakega statusa globalne velesile.

- Dober: Rusija jasno zariše in izpolni pogoje za dosego zmage v tako imenovani "ideološki vojni", uporabi jedrsko orožje, si priključi Kijev, Odeso in Harkov ter opazuje razpad Evropske unije.

- Slab: Rusija izgubi vojno v Ukrajini ter širšo vojno z Zahodom, do leta 2050 pa je kolonizirana s strani tujih sil.

Največje grožnje Rusiji

Naštete scenarije so na inštitutu Tsargrad po pojasnilu Malofeeva opredelili glede na pet kategorij groženj, od katerih vsaka vsebuje po tri elemente.

Kategorije groženj Rusiji zajemajo geopolitiko (poraz v vojni, razpad države, zunanje upravljanje), ideologijo (nadomeščanje ruske kulturne identitete, revolucija, notranjepolitična zarota), demografijo (degradacija družbe, migracije, izumiranje avtohtonih Rusov), gospodarstvo (izguba nadzora nad naravnnimi viri, prekinitev dobavnih verig, izguba finančne suverenosti) in tehnologija (odvisnost od tujine, biotehnologija, natančneje biološko orožje, umetna inteligenca).

Če Rusija ne zmaga vojne v Ukrajini, se ji ne piše dobro, opozarja Konstantin Malofeev. Foto: Grok/Fotografija je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Če Rusija ne želi doživeti inercijskega ali slabega scenarija, mora po besedah Malofeeva okrepiti svoje jedrske zmogljivosti, sprejeti patriotizem kot način življenja in nastopati v skladu suverenistične doktrine "Moskva – tretji Rim". Gre za ideološko-imperialistično idejo, ki izvira iz 15. in 16. stoletja, Rusija oziroma Moskva pa je po njej postala naslednica oziroma dedinja dveh velikih imperijev – starorimskega in bizantinskega cesarstva.

Aleksander Dugin, ki je nastopil ob Malofeevu, je zbranim na gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu pojasnil, da je bilo poročilo o grožnjah med drugim že predstavljeno akademiji generalštaba ruskih oboroženih sil.

Kdo sta Konstantin Malofeev in Aleksander Dugin

Konstantin Malofeev je od leta 2014 pod sankcijami ZDA, saj je s financiranjem proruskih separatistov igral eno od ključnih vlog v ruski enostranski priključitvi ukrajinskega polotoka Krim. Foto: Guliverimage

Konstantin Malofeev je ustanovitelj in glavni financer ruske konservativne medijske in ideološke skupine Tsargrad. Ta se je leta 2015 začel kot televizijski kanal, ki je med drugim promoviral ruski nacionalizem, konservativne družbene vrednote, monarhistične ideje, pravoslavno krščanstvo, koncept tako imenovanega ruskega sveta in pa nasprotovanje liberalizmu in vplivu Zahoda.

Tsargrad se je kasneje sicer razvil v mrežo organizacij, raziskovalnih centrov in možganskih trustov, ki med drugim pripravljajo politične in geostrateške analize.

Malofeev je od leta 2014 pod sankcijami ZDA, saj je s financiranjem proruskih separatistov igral eno od ključnih vlog v ruski enostranski priključitvi ukrajinskega polotoka Krim.

Aleksander Dugin je ruski skrajno desničarski filozof, ki ga zahodni mediji pogosto imenujejo Putinovi možgani, saj naj bi imel velik vpliv na razmišljanje ruskega predsednika Vladimirja Putina in posledično tudi na rusko zunanjo politiko.

Aleksander Dugin v zahodnih medijih pogosto dobi vzdevek "Putinovi možgani", saj naj bi njegove geopolitične ideje močno vplivale na razmišljanje Vladimirja Putina in posledično tudi na rusko zunanjo politiko. Ali je to res, sicer še ni bilo dokazano, drži pa, da ruska zunanja politika v več vidikih sovpada z Duginovimi idejami. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Dugin je med drugim znan po svojih gorečih kritikah do Zahoda, anglosaškega svetovnega reda in imperialističnih teženj, je pa tudi glavni ideolog tako imenovanega novega evrazijstva, težnje po vzpostavitvi imperija, ki bi segal "od Dublina do Vladivostoka" in v katerem bi glavno vlogo seveda imela Rusija. Vsaj od leta 2012 zagovarja tudi ideje, da Ukrajina kot samostojna država ne bi smela obstajati, in podpira ubijanje Ukrajincev.

Njegova hči Darja Dugina, ki je z očetom delila mnoga politična in ideološka stališča, je bila leta 2022 ubita v eksploziji avtomobila bombe v Moskvi, ukrajinski obveščevalci pa so nato namignili, da so bili vpleteni v atentat.

Čeprav Malofeev in Dugin v Rusiji nimata nobene uradne državne funkcije, njuna udeležba v osrednjem delu gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu, največjega in najpomembnejšega tovrstnega dogodka v Rusiji – imenujejo ga tudi "ruski Davos" –, jasno nakazuje, da imajo njune ideje oziroma stališča določen vpliv oziroma podporo vsaj pri delu ruske politične in gospodarske elite.