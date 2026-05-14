V ruskem nočnem napadu z brezpilotnimi letalniki in raketami na Kijev in druge dele Ukrajine je bilo poškodovanih več stavb, so sporočili ukrajinski uradniki. Vodja kijevske vojaške uprave Timur Tkačenko je dejal, da se je v vzhodnem okrožju Darnicki porušil del stanovanjske stavbe in da bi lahko bili pod ruševinami ujeti ljudje. Napadi so zahtevali najmanj eno smrtno žrtev, še 31 pa je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ljudje so pod ruševinami," je Tkačenko zapisal na omrežju Telegram, ob tem pa dodal, da so na kraj dogodka že prispele reševalne službe. "Po trenutnih podatkih vemo, da je bilo v napadu ranjenih 16 ljudi. Na žalost je ena oseba umrla," je še sporočil.

O nastali škodi v več delih mesta je poročal tudi kijevski župan Vitalij Kličko. Na severu prestolnice so ostanki brezpilotnega letalnika zadeli dve stavbi, v še eni pa je izbruhnil požar.

Napadi tudi na druge dele države

Ukrajinske zračne sile so sporočile, da so bile ruske rakete ponoči usmerjene tudi v druge regije, vključno s harkovsko, sumsko in černihivsko na severu države ter poltavsko v osrednji Ukrajini.

Dan prej je Rusija z brezpilotnimi letalniki napadla ključno ukrajinsko infrastrukturo na zahodu države, v napadih pa je bilo ubitih najmanj šest ljudi, so sporočili ukrajinski uradniki.