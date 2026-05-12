K. M., STA

Rusi takoj po koncu premirja napadli Ukrajino: "Ostanite v zakloniščih"

Poleg Kijeva so bila tarča ruskih napadov mesta Zaporožje, Dnipro, Harkov in Herson ter tudi regiji Sumi in Mikolajev, so navedle ukrajinske zračne sile.

Poleg Kijeva so bila tarča ruskih napadov mesta Zaporožje, Dnipro, Harkov in Herson ter tudi regiji Sumi in Mikolajev, so navedle ukrajinske zračne sile.

Ukrajinska prestolnica Kijev je bila danes po koncu tridnevne prekinitve ognja med Ukrajino in Rusijo tarča napada z droni, so sporočile ukrajinske oblasti. O napadih so poročali tudi drugod po Ukrajini, en človek je bil ubit v regiji Dnipropetrovsk. O nočnih napadih je poročala tudi Rusija.

8.45 Ukrajina po koncu prekinitve ognja tarča ruskih napadov

Po navedbah vodje kijevske vojaške uprave Timurja Tkačenka so ostanki ruskega drona v Kijevu padli na streho stanovanjske stavbe, medtem ko je časnik Kyiv Independent poročal o eksplozijah v prestolnici, navajajo tuje tiskovne agencije.

Tkačenko je prebivalce Kijeva pozval, naj ostanejo na varnem in v zakloniščih, saj je na območju delovala tudi ukrajinska zračna obramba. Po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform so bili v napadu poškodovani stanovanjske stavbe in vrtec. O žrtvah za zdaj ne poročajo.

Alarm za opozorilo pred napadi v Kijevu se je sicer danes oglasil prvič po petku, ko je začela veljati prekinitev ognja med Ukrajino in Rusijo. Prekinitev ognja je le nekaj ur pred ruskim dnevom zmage napovedal ameriški predsednik Donald Trump. Prenehala je veljati ponoči. Kljub temu sta se državi v zadnjih dneh obtoževali o napadih na civiliste in kršitvah prekinitve gonja.

Poleg Kijeva so bila tarča ruskih napadov mesta Zaporožje, Dnipro, Harkov in Herson ter tudi regiji Sumi in Mikolajev, so navedle ukrajinske zračne sile. V bližini kraja Sinelnikove v regiji Dnipropetrvosk je bil ubit moški, ena ženska pa ranjena, so sporočile lokalne oblasti. Še trije so bili ranjeni drugod po regiji.

O napadih je poročala tudi Rusija. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so ponoči sestrelili 27 ukrajinskih dronov nad regijami Belgorod, Voronež in Rostov.

