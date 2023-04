Rusi po 51 dneh znova napadli Kijev #vŽivo

Poudarki dneva:

7.00 Rusi napadli Kijev

Ruske sile so sinoči napadle več ukrajinskih mest, po 51 dneh zatišja tudi prestolnico Kijev. Po dosedanjih podatkih je umrlo najmanj pet ljudi, med njimi sta v mestu Dnipro umrla ženska in triletni otrok, je na Telegramu sporočil župan mesta Boris Filatov.

⚡️2 killed in Russian attack on Dnipro.



A young woman and a three-year-old child were killed in Dnipro early in the morning on April 28, according to Dnipro Mayor Borys Filatov. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 28, 2023

V Umanu v osrednjem delu države so rakete zadele stanovanjsko stavbo in skladišče, vendar informacij o morebitnih žrtvah v tem mestu za zdaj ni. Eksplozije so odjeknile tudi v mestu Mikolajev na jugu države.

V Kijevu so sestrelili 11 raket in dve brezpilotni letali, poroča BBC. Vodja kijevske vojaške uprave je dejal, da je bil to prvi ruski raketni napad na prestolnico v 51 dneh. Poročil o civilnih žrtvah v Kijevu naj ne bi bilo.