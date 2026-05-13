Rusi nad civiliste v Krivem Rogu: poročajo o mrtvih, ranjena devetmesečna deklica

V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bili v mestu Krivi Rog, rojstnem kraju ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, v torek zvečer ubiti najmanj dve osebi, so sporočile lokalne oblasti. Še štiri osebe, vključno z devetmesečno deklico, so bile ranjene.

8.10 V rojstnem kraju Volodimirja Zelenskega ubiti dve osebi

Po navedbah guvernerja regije Dnipropetrovsk Oleksandra Ganže sta bila ubita 65-letna ženska in 43-letni moški, medtem ko je med ranjenimi devetmesečna deklica, ki je v bolnišnici v kritičnem stanju, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Posledice napada Foto: Reuters Zelenski je na družbenem omrežju X zapisal, da je ciničen ruski napad z droni ciljal stanovanjsko stavbo v Krivem Rogu, brez kakršnegakoli vojaškega namena. "Po koncu tridnevne delne prekinitve ognja Rusija še naprej ubija in pohablja Ukrajince," je zapisal.

"Zato pritisk na Rusijo nikakor ne sme popuščati. Le odločen skupni pritisk in krepitev Ukrajine, vključno z okrepitvijo naše zračne obrambe, lahko agresorja prisilita k diplomaciji za zanesljiv mir in konec pobojev," je dodal Zelenski.

Mesto Krivi Rog, kjer se je rodil ukrajinski predsednik, je v več kot štiriletni ruski agresiji na državo pogosto tarča napadov.