Rusi na Nikopol čez noč izstrelili več kot 30 izstrelkov težke artilerije #vŽivo

8.54 Rusi na Nikopol čez noč izstrelili več kot 30 izstrelkov težke artilerije

Kot poroča portal Ukraine World, naj bi Rusi čez noč na mesto Nikopol v regiji Dnipropetrovsk izstrelili več kot 30 izstrelkov težke artilerije, pri čemer so poškodovali lokalni licej, industrijsko podjetje, črpališče za oskrbo z vodo in upravno stavbo.

