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Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
6.44

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Vojna v Ukrajini Kijev Volodimir Zelenski Vladimir Putin vojska vojaški napad

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 6.44

0 minut

Kijev v plamenih: Rusi izvedli še en smrtonosen napad

Avtor:
R. K.

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Napad na Kijerv | Napadi na ukrajinsko prestolnico so se sicer v zadnjih mesecih okrepili. | Foto Reuters

Napadi na ukrajinsko prestolnico so se sicer v zadnjih mesecih okrepili.

Foto: Reuters

V obsežnem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico je bilo sinoči je bilo ubitih najmanj osem ljudi, več kot 30 je bilo ranjenih. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države, poročajo tuje tiskovne agencije. Napad se je zgodil le nekaj ur po tem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opozoril, da se pripravlja še en večji napad na prestolnico, poroča Kyiv Independent.

Prve eksplozije so v Kijevu odjeknile okoli 1.40 ure ponoči po lokalnem času, v nadaljevanju sta sledila nova napada ob 2.10 in 3.15 uri. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah vodje vojaške uprave v Kijevu Timurja Tkačenka so ruski napadi z balističnimi izstrelki v ukrajinski prestolnici zahtevali najmanj sedem življenj, tarča napada pa so bile stanovanjske stavbe. Župan Vitalij Kličko je medtem sporočil, da je ranjenih najmanj 24, vključno z dvema otrokoma.

Eno smrtno žrtev so napadi zahtevali v Buči, mestu v okoliški regiji, kjer naj bi ruske sile kmalu po začetku invazije februarja 2022 zagrešile vojne zločine. Kot je sporočil guverner regije Mikola Kalašnik je bilo ob tem ranjenih najmanj deset ljudi.

Poljske zračne sile so medtem sporočile, da so preventivno v zrak poslale lovce, da bi zaščitile zračni prostor v odgovor na izstrelitev rakete.

Napadi na ukrajinsko prestolnico so se v zadnjih mesecih okrepili. V prejšnjem večjem napadu na Kijev, ki so ga ruske sile izvedle 2. julija, je bilo ubitih 31 ljudi, več kot sto je bilo ranjenih. 

Zelenskijevo opozorilo pred vrhom Nata: Tipično za Putina

Pred nočnim napadom na Kijev je sicer ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v svojem večernem nagovoru opozoril, da se Rusija pripravlja na nov velik napad na Ukrajino. Civiliste je pozval, naj spoštujejo opozorila pristojnih, zaveznike pa naj pospešijo dobave protiletalskih sistemov Patriot. "Obveščevalni podatki ponovno kažejo, da Rusi pripravljajo nov obsežen napad," je dejal Zelenski.

"To je tipično za Putina: takoj po ameriškem dnevu neodvisnosti in pred vrhom Nata v Ankari," je nadaljeval in zaveznikom sporočil, da "vsaka zamuda pri dobavi raket za protizračno obrambo - raket za sisteme Patriot - pomeni izgubo človeških življenj in spodbuja Rusijo k nadaljevanju vojne".

"Svet razpolaga z zadostno količino in kakovostjo protiletalske obrambe. Potrebne so vaše odločitve," je dodal in med državami, na katere v Kijevu najbolj apelirajo, izpostavil ZDA in "močne države v Evropi".

Napad se je zgodil le dva dni pred načrtovanim srečanjem Zelenskega z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ob robu vrha Nata v Turčiji, ki bo 8. julija potekal v okviru obnovljenih prizadevanj za konec vojne.

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