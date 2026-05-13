Rusi izstrelili novo raketo, Putin: Štirikrat močnejša je od vsega, kar imajo na Zahodu

Rusija je v torek preizkusila novo raketo dolgega dosega, ki lahko nosi jedrsko konico. Preizkus rakete prihaja po februarskem izteku pogodbe Novi Start, ki je ZDA in Rusiji omejevala zaloge jedrskega orožja.

"To je najmočnejši raketni sistem na svetu," je po prejemu poročila o uspešni izstrelitvi medcelinske balistične rakete Sarmat dejal ruski predsednik Vladimir Putin.

Putin: Štirikrat močnejša je od vsega, kar imajo vojske zahodnih držav

Kot je dodal, lahko raketa nosi jedrsko bojno glavo, ki je več kot štirikrat močnejša od vsega, kar imajo vojske zahodnih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah Putina bo raketa do konca letošnjega leta pripravljena za bojno delovanje.

Putin je od prvega preizkusa rakete leta 2022 sicer večkrat dejal, da bo raketa nameščena do konca leta, vendar se ti načrti še niso uresničili. Kremelj je medtem sporočil, da je o izstrelitvi rakete obvestil ZDA, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Zmožna je doseči do 35 tisoč kilometrov

Raketa Sarmat, ki jo zveza Nato imenuje Satan II, je prva medcelinska balistična raketa, izdelana v Rusiji po razpadu Sovjetske zveze, ki so jo uvrstili med t. i. supertežke rakete. Zmožna je doseči do 35 tisoč kilometrov.

Moskva in Washington sta se kmalu po izteku pogodbe Novi Start, ki je bila podpisana leta 2010, dogovorila o ponovni vzpostavitvi vojaškega dialoga na visoki ravni, toda za zdaj ni znakov o obnovi ali podaljšanju dogovora, navaja AFP.

Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat pozval k novi pogodbi, ki bi vključevala tudi Kitajsko. Ta povečuje svoje zaloge jedrskega orožja, a so še vedno precej manjše od ruskih ali ameriških. Ti državi sta se sicer večkrat medsebojno obtožili kršitev sporazuma.