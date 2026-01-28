Ameriški državni sekretar Marco Rubio je danes v senatu dejal, da je treba zvezo Nato na novo zasnovati, glede Grenlandije pa je ponovil, da je predsednik Donald Trump zelo jasno povedal, da ZDA ne bodo uporabile vojaške sile.

Rubio ima danes v senatnem odboru za mednarodne odnose prvo zaslišanje o ameriškem napadu na Venezuelo in zajetju predsednika Nicolasa Madura, pri čemer odgovarja tudi na druga vprašanja o ameriški zunanji politiki.

Vodilna demokratka v odboru Jeanne Shaheen je izrazila zaskrbljenost, da bodo ZDA zaradi Trumpove zunanje politike ostale brez zaveznikov. "Da, verjamemo, vendar je treba Nato na novo zasnovati. Brez ZDA ni Nata. Da bi bil Nato močnejši, morajo biti močnejši tudi naši partnerji," je odgovoril na vprašanje, ali še vedno verjame, da je Nato koristen za ZDA.

Vojaškega napada na Grenlandijo ne bo

Glede Trumpovih apetitov po Grenlandiji je Rubio dejal, da gre za interes nacionalne varnosti ZDA. "Načrtovana so srečanja na tehnični ravni z Dansko in Grenlandijo. Poteka strokoven proces, ki bo prinesel dober izid za vse. Mislim, da smo trenutno v dobrem položaju," je dejal in ponovil, da vojaškega napada na Grenlandijo po Trumpovih besedah ne bo.

Namen zaslišanja, ki se nadaljuje, je vojaški napad na Venezuelo, ki ga številni senatorji razumejo kot dejanje vojne, kar pa lahko odobri le kongres. Vlada pred zajetjem Madura kongresa o načrtovani operaciji ni obvestila.

Rubio je med drugim dejal, da kongresa pred napadom 3. januarja ni bilo mogoče obvestiti, ker oni niti niso vedeli, da bo izveden, dokler konec decembra niso propadla pogajanja z Madurom, da se prostovoljno umakne. Če bi bile podrobnosti znane vnaprej, bi lahko ogrozili življenja ameriških vojakov in drugih sodelujočih. Foto: Reuters

Republikanci so predvidljivo branili Trumpovo vlado, resna vprašanja o ustavnosti ukrepa in načrtih za prihodnost, pa so z izjemo republikanca iz Kentuckyja Randa Paula, zastavljali demokrati.

"Dejanja v Venezueli so bila omejena, kratka in z namenom zaščite ameriških interesov in državljanov. Kar je predsednik storil v Venezueli, je v njegovih pooblastilih po 2. členu ustave o pooblastilih vrhovnega poveljnika," je v uvodu dejal predsednik odbora, republikanec Jim Risch. Dodal je, da imajo ZDA zdaj priložnost za stabilizacijo Venezuele, s čimer bodo zaščitile Ameriko. Vseeno pa je opozoril, da bodo potrebne poštene in svobodne volitve.

Trump se je razglasil za voditelja Venezuele, vodenje države pa prepustil začasni predsednici Delcy Rodriguez, nekdanji podpredsednici pri Maduru.

Rubio dejal, da kongresa pred napadom 3. januarja ni bilo mogoče obvestiti

Demokratka Shaheen je opozorila, da Rodriguez ne zmanjšuje vpliva Rusije, Kitajske in Irana, njeno sodelovanje z ZDA pa je taktično. "Enega diktatorja smo zamenjali za drugega," je dejala. Posvarila je, da Trumpova vlada zanemarja napredovanje resničnih interesov ZDA, Kitajska pa širi svoj vpliv tudi na račun zaveznikov ZDA, ki jih odganjajo Trumpove carine.

"To je enostranska razorožitev," je dejala in z opozorilom na Grenlandijo zatrdila, da bi morale ZDA v času, ko Rusija izvaja največjo vojno v Evropi od druge svetovne vojne naprej, utrjevati zavezništva, ne pa jih spodkopavati.

Rubio je med drugim dejal, da kongresa pred napadom 3. januarja ni bilo mogoče obvestiti, ker niti oni niso vedeli, da bo izveden, dokler konec decembra niso propadla pogajanja z Madurom, da se prostovoljno umakne. Če bi bile podrobnosti znane vnaprej, pa bi lahko ogrozili življenja ameriških vojakov in drugih sodelujočih.

Rubio vztrajal, da ZDA niso v vojni z Venezuelo

Glede prihodnosti je pozval k potrpežljivosti, saj želijo tranzicijo, na koncu katere bodo imele ZDA prijateljsko, stabilno in napredno Venezuelo. "To se ne bo zgodilo v treh tednih," je dejal in kot prvo nalogo izpostavil stabilnost. Zatrdil je, da je sodelovanje Rodriguez resno, saj naj bi njena vlada ZDA obveščala o tankerjih z venezuelsko nafto za zaplembo na odprtem morju.

Če ne bo sodelovala, med drugim z zagotavljanjem prednostnega dostopa ameriškim podjetjem do venezuelske nafte, pa so pripravljeni na ponovno uporabo sile. Vztrajal je, da niso v vojni z Venezuelo, čeprav ga je senator Paul pozval k razmisleku o tem, ali ZDA napada na svoje ozemlje in ugrabitev svojega predsednika ne bi obravnavale kot vojno dejanje.

Na vprašanje Shaheen, ali mu je znano, da je Rodriguez pod kazensko preiskavo v ZDA iz istih razlogov – tihotapljenja mamil – kot Maduro, pa je Rubio dejal, da preiskave ni, vendar ni zanikal, da se agencija za boj proti mamilom (DEA) zanima zanjo.

Zaslišanje je na začetku prekinil protestnik, ki je vzklikal: "Roke stran od Venezuele!", Rubio pa je pripomnil, da je to verjetno šele prvi izbruh.