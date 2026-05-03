Avtorji:
K. M., STA/Aljoša Rehar

Nedelja,
3. 5. 2026,
13.57

Rubio odhaja v Vatikan, da bi zgladil odnose

Marco Rubio | Italijanska tiskovna agencija Ansa ob sklicevanju na vire poroča, da naj bi Marca Rubia v četrtek sprejel tudi papež. | Foto Reuters

Italijanska tiskovna agencija Ansa ob sklicevanju na vire poroča, da naj bi Marca Rubia v četrtek sprejel tudi papež.

Ameriški zunanji minister Marco Rubio bo v četrtek in petek po navedbah vira v italijanski vladi na obisku v Rimu in Vatikanu. Do obiska prihaja po ostrih kritikah predsednika ZDA Donalda Trumpa na račun tako italijanske premierke Giorgie Meloni kot papeža Leona XIV. Italijanski mediji obisk označujejo kot poskus izboljšanja odnosov.

Rubio, ki je katolik, naj bi se v okviru obiska, ki sovpada s prvo obletnico Leonovega papeževanja, srečal tako z vatikanskim državnim sekretarjem Pietrom Parolinom kot italijanskim zunanjim ministrom Antoniem Tajanijem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Italijanska tiskovna agencija Ansa ob sklicevanju na vire poroča, da naj bi Rubia v četrtek sprejel tudi papež.

Obisk sledi nekaj tednov po ostri kritiki, ki jo je Trump zaradi njegove protivojne retorike namenil Leonu XIV., prvemu papežu iz ZDA. Ta je bil v preteklosti kritičen tudi do ukrepanja ameriške administracije proti priseljencem.

Potem ko je poglavarju katoliške cerkve stopila v bran, je ameriški predsednik kritiziral tudi italijansko premierko, sicer eno njegovih doslej najtesnejših zaveznic v Evropi, češ da ji manjka poguma. Do italijanske vlade je bil kritičen tudi zaradi nepripravljenosti sodelovanja v vojni proti Iranu in je zagrozil z umikom ameriških vojakov iz države.

