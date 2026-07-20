Vodostaj reke Donave pri hrvaški Batini je dosegel najnižjo raven v zgodovini vseh meritev. Potem ko so pred nekaj dnevi potrdili, da je reka upadla za 101 centimeter, je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) sporočil, da je po zadnjih podatkih vodostaj upadel za kar 108 centimetrov. Reka Donava na tem območju tako nizka ni bila še nikoli. Pri naselju Opatovac so na površje pokukali celo ostanki madžarske ladje, ki je tam potonila pred 90 leti.

Dosedanji rekord najnižjega vodostaja reke Donave na tem območju so izmerili leta 2022, ko se je gladina reke spustila za 84 centimetrov. Tako nizek vodostaj lahko ovira plovbo po reki, težave pa se lahko pojavijo tudi pri črpanju vode za namakalne sisteme. Zmanjšan pretok in segrevanje plitve vode lahko negativno vplivata tudi na populacijo rib in rečni ekosistem.

Madžarska tovorna ladja, ki je prevažala avstrijski premog

Zaradi nizkega vodostaja Donave so pri Opatovcu na površje pokukali ostanki ladje, ki naj bi na območju potonila pred 90 leti, je sporočila občina Lovas. "Donava je na plano dvignila zgodovino. Ker želimo o tej ladji dobiti čim več informacij, smo na uradni spletni strani občine objavili fotografije in dosedanje informacije o ladji. Prejeli smo že en dragocen namig – časopisni članek iz leta 1937, ki poroča o potopu," so sporočili.

Na območju naj bi bila jasno vidna krma ladje. "Nekateri domačini pravijo, da so nejasne obrise opazili že pred približno 15 leti, vendar se ne spomnijo, da bi bila ladja kdaj tako dobro vidna, kot je zdaj," so še dodali.

Glede na omenjeni časopisni članek se je leta 1937 na območju zgodila nesreča, v kateri je ladja potonila. Šlo naj bi za madžarsko tovorno ladjo Fulton, ki je plula proti Novemu Sadu, na krovu pa prevažala ogromno količino premoga Avstrijske parniške družbe. Vzrok nesreče ni znan, potonila pa sta tako ladja kot ves tovor.

"Če bo vodostaj Donave še naprej upadal, bomo morda lahko videli še večji del njene konstrukcije. Čeprav je bila verjetno desetletja zasuta z rečnim peskom, je to edinstvena priložnost za dokumentiranje dela naše rečne zgodovine," so še sporočili z občine.