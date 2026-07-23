Nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar nedavna razrešitev je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, vztraja pri tem, da se želi vrniti na dosedanji položaj in nadaljevati preoblikovanje vojske. Zavrnil je predsednika Volodimirja Zelenskega, ki mu je ponujal druge visoke položaje v vladi.

"Ne bom sprejel nobenega drugega položaja razen položaja ministra za obrambo. Nobena druga vloga ne prinaša dejanske pristojnosti za boj proti korupciji, za dokončanje preoblikovanja vojske, načrtovanje in izvajanje asimetričnih operacij proti sovražniku ter za izkoreninjenje kulture laži in neodgovornosti znotraj sistema," je v izjavi za medije dejal Mihajlo Fedorov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protesti po odstavitvi Fedorova

Zelenski je minuli teden odstavil priljubljenega Fedorova in s tem sprožil večdnevne proteste, ki se jih je po vsej državi udeležilo več tisoč ljudi. 35-letni Fedorov je bil na položaj obrambnega ministra imenovan januarja, njegova naloga pa je bila, da posodobi in digitalizira ukrajinsko vojsko.

Odstavljen je bil po več mesecih sporov s poveljstvom, ki se je po njegovih besedah upiralo pozivom k spremembam. Pri tem je bil v ospredju 60-letni vrhovni poveljnik ukrajinskih sil Oleksandr Sirski, ki ga je Fedorov obtožil, da je izsilil njegov odhod.

Odstavitev Sirskega

Zelenski je po večdnevnih protestih v torek razrešil Sirskega in za novega vrhovnega poveljnika ukrajinskih sil imenoval Mihajla Drapatija. Zamenjal je tudi načelnika generalštaba - to je postal generalmajor Ihor Skibjuk, ki je na položaju zamenjal Andrija Hnatova.

Fedorov je sicer dolgoletni zaveznik Zelenskega - sodelujeta že od leta 2019, ko je postal predsednik.

Zaradi zgodnjega zavzemanja za razvoj in uporabo dronov, še preden je postalo jasno, kako ključna bo njihova vloga na fronti, si je mladi obrambni minister pridobil številne oboževalce tako znotraj kot zunaj vojske. Slednjo je kritiziral zaradi "sovjetskega pristopa", premalo skrbi za človeške izgube, korupcije, pomanjkanja opreme, odsotnosti z dela, ravnanja z naborniki in nepriljubljene mobilizacije.