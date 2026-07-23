Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Četrtek,
23. 7. 2026,
19.49

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26

Natisni članek

Natisni članek
Volodimir Zelenski Mihajlo Fedorov Oleksandr Sirski Ukrajina

Četrtek, 23. 7. 2026, 19.49

1 ura, 8 minut

Razrešeni ukrajinski obrambni minister Fedorov se želi vrniti na položaj

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26
Mihajlo Fedorov | Mihajlo Fedorov je sicer dolgoletni zaveznik Volodimirja Zelenskega - sodelujeta že od leta 2019, ko je Zelenski postal predsednik. | Foto Reuters

Mihajlo Fedorov je sicer dolgoletni zaveznik Volodimirja Zelenskega - sodelujeta že od leta 2019, ko je Zelenski postal predsednik.

Foto: Reuters

Nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar nedavna razrešitev je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, vztraja pri tem, da se želi vrniti na dosedanji položaj in nadaljevati preoblikovanje vojske. Zavrnil je predsednika Volodimirja Zelenskega, ki mu je ponujal druge visoke položaje v vladi.

"Ne bom sprejel nobenega drugega položaja razen položaja ministra za obrambo. Nobena druga vloga ne prinaša dejanske pristojnosti za boj proti korupciji, za dokončanje preoblikovanja vojske, načrtovanje in izvajanje asimetričnih operacij proti sovražniku ter za izkoreninjenje kulture laži in neodgovornosti znotraj sistema," je v izjavi za medije dejal Mihajlo Fedorov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protesti po odstavitvi Fedorova

Zelenski je minuli teden odstavil priljubljenega Fedorova in s tem sprožil večdnevne proteste, ki se jih je po vsej državi udeležilo več tisoč ljudi. 35-letni Fedorov je bil na položaj obrambnega ministra imenovan januarja, njegova naloga pa je bila, da posodobi in digitalizira ukrajinsko vojsko.

Vladimir Putin
Novice Kaj se dogaja v Moskvi? "Putin ali krogla."

Odstavljen je bil po več mesecih sporov s poveljstvom, ki se je po njegovih besedah upiralo pozivom k spremembam. Pri tem je bil v ospredju 60-letni vrhovni poveljnik ukrajinskih sil Oleksandr Sirski, ki ga je Fedorov obtožil, da je izsilil njegov odhod.

Odstavitev Sirskega

Zelenski je po večdnevnih protestih v torek razrešil Sirskega in za novega vrhovnega poveljnika ukrajinskih sil imenoval Mihajla Drapatija. Zamenjal je tudi načelnika generalštaba - to je postal generalmajor Ihor Skibjuk, ki je na položaju zamenjal Andrija Hnatova.

Fedorov je sicer dolgoletni zaveznik Zelenskega - sodelujeta že od leta 2019, ko je postal predsednik.

Zaradi zgodnjega zavzemanja za razvoj in uporabo dronov, še preden je postalo jasno, kako ključna bo njihova vloga na fronti, si je mladi obrambni minister pridobil številne oboževalce tako znotraj kot zunaj vojske. Slednjo je kritiziral zaradi "sovjetskega pristopa", premalo skrbi za človeške izgube, korupcije, pomanjkanja opreme, odsotnosti z dela, ravnanja z naborniki in nepriljubljene mobilizacije.

Ukrajinski vojak
Novice Ukrajinski vojak svari: To je večja nevarnost za našo državo kot Putin
Mihajlo Fedorov
Novice Slovo mladega Ukrajinca: "To je usodna napaka, ki nas bo drago stala"
Izravnalec - drsna bomba
Novice Je to najbolj smrtonosno ukrajinsko orožje? "To je velika stvar."
Ukrajinski vojak
Novice Je to konec? "Ukrajina je zmagala v vojni za svojo suverenost"
Poljakinja
Novice Poljska katastrofa: je to sporočilo tudi za Slovenijo?
Stephen Kotkin
Novice "Putin se je pripravljen vojskovati do konca"
Vladimir Putin na Krimu leta 2014
Novice Slaba novica za Putina: to bodo Ukrajinci storili s Krimom
Nekaj
Novice Trije scenariji konca vojne v Ukrajini. In vsi so mračni.
Volodimir Zelenski Mihajlo Fedorov Oleksandr Sirski Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.