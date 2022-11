Putin si je premislil glede pomembnega dogovora #vŽivo

252. dan vojne v Ukrajini. "Ukrajina se bo to zimo spoprijemala z veliko humanitarno krizo, če ne bo preprečila zloma oskrbe z električno energijo, ki ga povzročajo nenehna ruska bombardiranja," je dejal vodja državnega energetskega podjetja Volodimir Kudricki in presodil, da so razmere kritične. Medtem so iz Moskve sporočili, da Rusija nadaljuje sodelovanje pri sporazumu o izvozu žita iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



14.22 Zelenski: Kako naj se pogajamo z Rusi? Danes so na nas izstrelili že 54 raket.

14.19 Rusi napadli bolnišnico?

13.36 Šojgu napovedal okrepljeno sodelovanje ruske in beloruske vojske

12.17 Rusija se vrača k sporazumu o izvozu žita iz ukrajinskih pristanišč

8.17 Kaj se dogaja? Šef zloglasne skupine Wagner pohvalil Zelenskega​. ​​​​​​

7.00 Razmere v Ukrajini so kritične: bo sistem sploh preživel?

"Kako naj se pogajamo z Rusi? Danes so na nas izstrelili že 54 raket," je predsednik Volodimir Zelenski odgovoril na novinarsko vprašanje o možnostih mirovnih pogajanj z Rusijo.

Volodymir Zelenskyy commented on the possibility of negotiations with Russia. pic.twitter.com/4k35AJUy0x — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2022

"Nimamo časa za diplomacijo. Lažejo, to ni diplomacija. Lažejo, ko pravijo, da hočejo diplomatske odnose in da želijo ustaviti vojno. Včeraj so rekli, da so pripravljeni, a Ukrajina ni pripravljena. Danes pa so nas napadli s 54 raketami. Nori so. Bolni v glavi. O čem govorijo, če nas v pol dneva napadejo s 54 raketami? Mislim, da živijo na drugem planetu," je dejal Zelenski.

Novinar ga je vprašal, ali to pomeni, da ni kompromisa, ampak le zmaga, na kar je ukrajinski predsednik odgovoril: "Ne gre za kompromis, seveda šteje le zmaga. A narediti je treba nekaj korakov nazaj."

Emine Džepar, namestnica ukrajinskega ministra za zunanje zadeve, je objavila fotografije, za katere trdi, da so bile posnete danes zjutraj. Kot je zapisala, so Rusi ciljali na bolnišnico v regiji Doneck.

#russian terrorists continue to destroy peaceful cities in #Ukraine. #Toretsk hospital in #Donetsk region was shelled this night. Surgical building&maternity ward were damaged.

In addition,🇷🇺terrorists shelled private houses, high-rise buildings, &administrative buildings there pic.twitter.com/YKMcmHiic3 — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) November 2, 2022

13.36 Šojgu napovedal okrepljeno sodelovanje ruske in beloruske vojske

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je danes med obiskom v beloruski prestolnici Minsk napovedal še tesnejše sodelovanje ruske in beloruske vojske. Na srečanju z beloruskim kolegom Viktorjem Hreninom je Šojgu dejal, da je razvoj "skupnega obrambnega prostora" še posebej pomemben zaradi zaostrovanja odnosov med Zahodom in Rusijo.

Belorusija in Rusija si med drugim že delita skupno vojaško doktrino in sistem zračne obrambe, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Šojgu. Ruski minister je ob tem Nato obtožil, da ob mejah z Rusijo gradi obsežen sistem kolektivne obrambe, pa tudi, da Ukrajino oskrbuje z orožjem, strelivom in obveščevalnimi podatki.

Šojgu je ponovil tudi očitek, da želi Zahod Rusijo s sankcijami uničiti. Po besedah Hrenina pa sta Belorusija in Rusija že začeli pripravljati nove vojaške vaje za leto 2023, katerih cilj naj bi bil zaščita obeh držav.

Rusija je pred kratkim v Belorusijo - na mejo z Ukrajino - prepeljala na tisoče vojakov, tankov in težke vojaške opreme. Ukrajinska vlada sicer meni, da je za rusko invazijo soodgovorna tudi Belorusija, saj je ruskim enotam odstopila svoje vojaške baze za napade na Ukrajino.

Po poročanju beloruske državne tiskovne agencije Belta, ki jo je povzela dpa, je beloruski premier Roman Golovčenko ob srečanju dejal, da bo Rusija Belorusiji odobrila novo posojilo v višini 1,52 milijarde evrov. Denar naj bi bil namenjen širitvi beloruskih industrijskih zmogljivosti, na primer na področju strojništva, s čimer bi lažje oskrbovali rusko industrijo.

Zaradi vse večjih gospodarskih težav, ki jih povzročajo zahodne sankcije, se Rusija namreč vse bolj zanaša na proizvodnjo v tujini in na uvoz preko sosednjih držav, ki niso tarča sankcij.

12.17 Rusija se vrača k sporazumu o izvozu žita iz ukrajinskih pristanišč

Rusija nadaljuje sodelovanje pri sporazumu o izvozu žita iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč, so danes sporočili iz Moskve in dodali, da so od Kijeva prejeli zadostna varnostna zagotovila. Kot so dodali, jim je pisna zagotovila uspelo dobiti ob pomoči Združenih narodov in Turčije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Rusija meni, da so prejeta zagotovila trenutno zadostna, in nadaljuje izvajanje sporazuma," je v izjavi zapisalo rusko obrambno ministrstvo in dodalo, da so zagotovila prejeli zaradi sodelovanja ZN in pomoči Turčije.

Ministrstvo je navedlo, da je Kijev zagotovil, da "humanitarnega koridorja in ukrajinskih pristanišč, določenih v interesu izvoza kmetijskih proizvodov, ne bo uporabil za izvajanje vojaških operacij proti Ruski federaciji", navaja AFP.

Odločitev Moskve, da nadaljuje sodelovanje, prihaja dan po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin turškemu kolegu Recepu Tayyipu Erdoganu dejal, da želi od Kijeva "resnična zagotovila", preden se bo izvajanje sporazuma lahko nadaljevalo.

Spomnimo, da je Moskva preteklo soboto sporočila, da ustavlja sodelovanje v sporazumu o izvozu žita, ki sta ga sprti strani ob posredovanju Združenih narodov in Turčije sklenili julija. Odgovornost za to so pripisali Ukrajini, ker je ta po ruskih navedbah z brezpilotnimi letalniki in plovili napadla rusko črnomorsko floto v Sevastopolu na Krimu.

Namen sporazuma je zmanjšati svetovno prehransko krizo, ki jo je konec februarja sprožila ruska invazija na Ukrajino. Dogovor je do zdaj omogočil izvoz več kot 9,7 milijona ton žita.

8.17 Kaj se dogaja? Šef zloglasne skupine Wagner pohvalil Zelenskega.

Prejšnji teden je Jevgenij Prigožin, šef zloglasne paravojaške skupine Wagner, t. i. Putinove zasebne vojske, na družbenih omrežjih omrežjih pohvalil ukrajinskega predsednika in s tem šokiral javnost, poroča Sky News. "Čeprav je predsednik države, ki je trenutno sovražna Rusiji, je Volodomir Zelenski samozavesten, močan in pragmatičen voditelj ter dober človek," je dejal Prigožin in dodal, da ga ne gre podcenjevati.

Šef skupine Wagner in čečenski voditelj Ramzan Kadirov sta prejšnji teden govorila proti ruskemu vojaškemu vrhu, nove izjave Prigožina pa lahko vidimo v luči njegovega nadaljnjega oddaljevanja od politike Vladimirja Putina.

7.00 Razmere v Ukrajini so kritične: bo sistem sploh preživel?

"Gre za največji raketni napad na elektroenergetsko infrastrukturo v zgodovini. Vpliv na omrežje je ogromen. Na žalost je položaj kritičen. Nenehno poskušajo uničiti ukrajinski elektroenergetski sistem, ki oskrbuje več deset milijonov ljudi," je za The Guardian povedal vodja državnega energetskega podjetja Ukrenergo Volodimir Kudricki.

Ukrajina je prejšnji teden zahodne države prosila za prepotrebne rezervne dele in ponovila pozive k več raketnim obrambnim sistemom za preprečevanje napadov.

Omrežja ne morejo popraviti tako hitro, kot ga Rusi uničujejo

"Če se bodo ruski napadi nadaljevali, bodo izpadi elektrike v Ukrajini vse daljši in daljši," je opozoril Kudricki in dodal, da kljub prizadevanjem energetskega omrežja ni bilo mogoče popraviti tako hitro, kot se ga je uničevalo: "Veliko lažje je izstreliti rakete kot obnoviti transformatorske postaje," je dejal.

Če je bil prej cilj Ukrajini zagotoviti toliko energije, kot je potrebujejo potrošniki, se "zdaj pogovarjamo o tem, ali bo sistem sploh preživel", je jasen Kudricki.

"Če potrošniki preveč časa preživijo brez elektrike in če ogrevalni sistemi nimajo priključka na elektriko, bo to povzročilo velike težave. Rusija želi v Ukrajini ustvariti humanitarno katastrofo," še opozarja direktor podjetja Ukrenergo.

Ukrajina se pripravlja na zimo

Oblasti v Kijevu pripravljajo več kot tisoč ogrevalnih točk po vsem mestu, če bo njihov sistem daljinskega ogrevanja onemogočen zaradi nenehnih ruskih napadov, je dejal župan Vitalij Kličko.

Kličko je na Telegramu zapisal, da mestne oblasti razmišljajo o različnih scenarijih raketnih napadov. "Najhuje je tam, kjer sploh ne bo elektrike, vode ali ogrevanja, zato pripravljamo več kot tisoč ogrevalnih točk v našem mestu. Lokacije bodo opremljene z generatorji in vodo," je pojasnil župan Kijeva.

Vlada je Ukrajince, ki so že zapustili državo, pozvala, naj zimo preživijo v tujini, in obtožila Rusijo, da je sprožila novo humanitarno krizo.