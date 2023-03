Razkrito skrivno življenje Putina in njegove ljubice: tako je videti njuna vila #video

Proekt razkriva skrivno življenje Vladimirja Putina, Aline Kabajeve in njunih otrok v gozdni palači v Valdaju, okoli 400 kilometrov severozahodno od Moskve. Mediji so že večkrat pisali, da imata 70-letni Putin in 39-letna nekdanja olimpijka Kabajeva več otrok, čeprav tega sama nikoli nista potrdila.

Rezidenco so začeli graditi po prihodu Putina na oblast

Njunega impresivnega bogastva do zdaj niso nikoli javno objavili, zdaj pa so ruski mediji razkrili številne podrobnosti.

Putin in Alina menda živita v Valdaju v VIP-kompleksu, ki ga varuje elitna varnostna služba. Tudi notranjost je zelo impresivna. Kraljevo rezidenco naj bi začeli graditi skoraj takoj po prihodu Putina na oblast na prelomu tisočletja oziroma v času, ko se je Putin poročil s svojo prvo ženo Ljudmilo. Zahteval je, da je zasnovana "po sanktpeterburškem" vzoru, kar pomeni, da je želel uživati ​​v razkošju kot ruski cesarji.

Leta 2013 se je Putin uradno ločil od nekdanje prve dame Ljudmile, a nikoli ni nehal ljubiti Valdaja. Sem je pripeljal svojo novo ljubico, poročanje ruskega medija povzema britanski Daily Mail.

Za Kabajevo zgradili še dodatno vilo

Navedeno je tudi, da je "kasneje za Kabajevo in njune otroke zgradil novo leseno vilo" približno 800 metrov od prvotno zgrajene hiše. Gradnja hiše za Kabajevo se je začela leta 2020, leta 2021 pa so v bližini zgradili še pristanišče za čolne.

"Od tam se lahko s čolnom po majhnem kanalu odpeljete do ogromnega, klasičnega palačnega parka, ki se nahaja na 28 hektarjev velikem zemljišču. Na tem zemljišču so bile nekoč drevesnice, kjer so gojili sadike iglavcev za obnovo nacionalnega parka. Približno enake oddaljenosti od Putinove hiše in hiše Kabajeve je ogromen zdraviliški kompleks s solarijem, kriokomoro, 25-metrskim bazenom, hamamom, savno, blatno sobo, masažnimi kopelmi, kozmetičnimi in zobozdravstvenimi ordinacijami," piše v besedilu.

Preiskava še navaja, da v hiši živijo tudi njuni otroci. "Poleti v letih 2020 in 2021 so na omenjeni lokaciji postavili tudi manjšo stezo za gokart, v obdobju od 2016 do 2020 pa veliko otroško igrišče v rumeni in modri barvi," še piše v preiskavi, ki razkriva tudi, da Putin za potovanje do omenjenega skrivališča uporablja svoj "osebni oklepni vlak".

Marca lani so mediji sicer pisali, da naj bi se 39-letna Alina Kabajeva z njunimi otroki skrivala v močno varovani gorski koči v Švici.