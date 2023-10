Izredno stanje v Izraelu: "V vojni smo" #video

Zgodaj zjutraj je iz Gaze proti Izraelu poletelo precejšnje število raket, po trditvah Hamasa naj bi jih bilo celo več kot 5.000. O eksplozijah so zvečine poročali iz okolice Tel Aviva, po poročanju medijev je umrla najmanj ena oseba, ranjenih pa je najmanj sto ljudi. Palestinske sile so v zgodnjih jutranjih urah medtem vstopile v južni del Izraela, šlo naj bi za koordinirano akcijo, in začele streljati na civiliste. Odgovornost za napad je prevzel Hamas, katerega voditelj tudi poziva k vstaji. Izraelski policijski komisar je današnje dogajanje označil za "vojno stanje"

Izraelski obrambni minister Joav Gallant je danes zjutraj razglasil izredno stanje v območju do 80 kilometrov od meje med Izraelom in Gazo ter odobril mobilizacijo vojaških rezervistov.

Več virov medtem poroča, da naj bi izraelske oborožene sile danes zjutraj izgubile nadzor nad mejnim prehodom med Izraelom in Gazo, pripadniki Hamasa pa naj bi več izraelskih vojakov vzeli za talce.

Palestinski skrajneži streljajo na izraelske civiliste:

Kot poroča britanski BBC, se je domnevno koordinirana akcija palestinskih skrajnežev začela že v zgodnjih jutranjih urah z raketnimi napadi, katerih glavna tarča naj bi bila metropola Tel Aviv. O glasnih pokih, ki so bili posledica prestrezanja palestinskih raket s sistemom tako imenovane "Železne kupole", so zjutraj poročali tudi iz izraelske prestolnice Jeruzalem.

Jutranje dogajanje v Izraelu v fotografijah:

Istočasno je v Izrael vstopilo več palestinskih enot, ki po poročanju izraelskih medijev streljajo na civiliste in mimovozeče avtomobile v več izraelskih mestih, med drugim v Sderotu, napadli naj bi tudi eno od policijskih postaj v južnem Izraelu.

Palestinski mediji medtem poročajo, da naj bi pripadniki "odporniškega gibanja" zavzeli talca v izraelskem mestu Ofakim, ki leži približno 25 kilometrov jugovzhodno od meje z Gazo, kar bi pomenilo precej globok prodor na ozemlje Izraela:

Hamas poziva k vstaji, IDF: Ubranili se bomo, Hamas bo odgovarjal za napade

Hamas je medtem že prevzel odgovornost za današnje dogajanje. Vrhovni poveljnik Hamasa Muhammad Al-Deif je v posnetem nagovoru, ki ga je Hamas izdal danes zjutraj, medtem pozval k vstaji zoper Izrael, poroča CNN. "Če imate pištolo, jo vzemite. Zdaj je čas, da jo uporabite - pojdite v akcijo s tovornjaki, avtomobili, sekirami. Danes se bo pisala zgodovina," naj bi dejal Al-Deif.

Pri Izraelskih obrambnih silah (IDF) so se na dogajanje med drugim odzvali na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, in sporočili, da so se v državo infiltrirali teroristi, ter zapisali, da se bo Izrael branil pred napadi:

Po poročanju CNN so pri IDF državljane Izraela tudi pozvali, naj se zadržujejo v notranjosti prostorov oziroma, če je to mogoče, v bližini zaklonišč. Organizaciji Hamas so medtem sporočili, da se bo soočila s posledicami za napad.