Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Sreda,
3. 6. 2026,
8.44

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
Japonska medved nesreča nesreča napad tovarna Fukušima

Sreda, 3. 6. 2026, 8.44

0 minut

Razglasili izredne razmere: medved stekel v tovarno, poškodoval štiri ljudi, še vedno ga lovijo #video

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Reuters je objavil videoposnetek nadzornih kamer, ki so ujele medveda. Ta je pred jeklarno v Fukušimi na Japonskem napadel delavca, nato pa stekel v zgradbo, poškodoval še dva človeka, stekel v drugo zgradbo in poškodoval še enega. Medved je še vedno v drugi tovarni, oblasti so razglasile izredne razmere, šole so zaprte.

V torkovem napadu medveda na poslovno-stanovanjskem območju na severovzhodu Japonske so bili ranjeni štirje ljudje.

Na različnih lokacijah ranjeni štirje ljudje 

Posnetek kamere prikazuje azijskega črnega medveda, ki lovi delavca pri vhodu v tovarno in ga podre na tla. Nato medved steče v stavbo jeklarne, zasleduje ga džip. 

Po poročanju lokalnih medijev je medved v obratu poškodoval še delavca, starega okoli 60 let, in žensko, staro okoli 80 let.

Medved je kasneje vstopil še v prostore druge tovarne in tudi tam napadel zaposlenega, starega okoli 60 let.

Medved je še vedno v tovarni, razglasili izredne razmere 

Medved naj bi bil še vedno v drugi tovarni, lokalna policija pa je razglasila izredne razmere, da bi žival lahko ustrelili, poročajo tamkajšnji mediji.

Bližnje osnovne in srednje šole so danes zaprte, tovarna, v kateri je medved, pa je začasno ustavila delovanje.

medved
Novice Medved zašel v mesto in povzročil paniko med prebivalci #video
medved, vročina, gozd
Novice Kamera ujela gozdno dogajanje: tako se divje živali ohladijo v veliki vročini #video
Japonska medved nesreča nesreča napad tovarna Fukušima
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.