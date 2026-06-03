Razglasili izredne razmere: medved stekel v tovarno, poškodoval štiri ljudi, še vedno ga lovijo #video

Reuters je objavil videoposnetek nadzornih kamer, ki so ujele medveda. Ta je pred jeklarno v Fukušimi na Japonskem napadel delavca, nato pa stekel v zgradbo, poškodoval še dva človeka, stekel v drugo zgradbo in poškodoval še enega. Medved je še vedno v drugi tovarni, oblasti so razglasile izredne razmere, šole so zaprte.

V torkovem napadu medveda na poslovno-stanovanjskem območju na severovzhodu Japonske so bili ranjeni štirje ljudje.

Na različnih lokacijah ranjeni štirje ljudje

Posnetek kamere prikazuje azijskega črnega medveda, ki lovi delavca pri vhodu v tovarno in ga podre na tla. Nato medved steče v stavbo jeklarne, zasleduje ga džip.

Po poročanju lokalnih medijev je medved v obratu poškodoval še delavca, starega okoli 60 let, in žensko, staro okoli 80 let.

Medved je kasneje vstopil še v prostore druge tovarne in tudi tam napadel zaposlenega, starega okoli 60 let.

Medved je še vedno v tovarni, razglasili izredne razmere

Medved naj bi bil še vedno v drugi tovarni, lokalna policija pa je razglasila izredne razmere, da bi žival lahko ustrelili, poročajo tamkajšnji mediji.

Bližnje osnovne in srednje šole so danes zaprte, tovarna, v kateri je medved, pa je začasno ustavila delovanje.