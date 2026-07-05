Domnevna superjahta ruskega predsednika Vladimirja Putina, vredna okoli 120 milijonov evrov, naj bi pod okrepljenim vojaškim spremstvom plula proti severu Rusije. Kot poroča britanski The Telegraph, naj bi bila 82-metrska jahta Graceful na poti v Murmansk na Arktiki, pri tem pa jo spremljata dve ladji ruske vojne mornarice. Konvoj po navedbah časnika spremlja tudi Nato.

Po navedbah časnika, ki se sklicuje na pomorske obveščevalne podatke in satelitske posnetke, so na jahti opazili zaščitne mreže proti brezpilotnim letalnikom. Med plovbo skozi Baltsko morje naj bi konvoj spremljale tudi nemške in danske patruljne ladje.

Ameriške oblasti so jahto leta 2022 uvrstile na seznam sankcioniranega premoženja, kmalu zatem pa je bila preimenovana v Kosatka. Plovilo se v javnosti dolgo ni pojavljalo, njegov signal za samodejno identifikacijo pa se je znova pojavil šele prejšnji teden, preden se je ob vstopu v Severno morje znova izklopil.

Po ameriških vladnih dokumentih naj bi ruski predsednik Vladimir Putin jahto Graceful večkrat uporabljal, med drugim naj bi z njo leta 2021 skupaj z beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom plul po Črnem morju.



Na 82-metrski superjahti naj bi bili:



- bazen s slano vodo,

- bazen s sladko vodo,

- helikopterska ploščad,

- telovadnica,

- varni vladni komunikacijski sistemi.

Selitev po ukrajinskih napadih?

Po oceni sogovornikov The Telegrapha je premik jahte verjetno povezan z nedavnimi ukrajinskimi napadi z droni na ruske vojaške cilje, med drugim tudi na pomorsko oporišče Kronštat pri Sankt Peterburgu. Satelitski posnetki naj bi po napadu pokazali občutno manj vojaških plovil v pristanišču.

Pomorski analitiki menijo, da želi Kremelj zmanjšati tveganje tako pred morebitnimi ukrajinskimi napadi kot tudi pred dodatnimi zapleti zaradi zahodnih sankcij. Ruske oblasti informacij o premiku jahte niso komentirale.

Po poročanju The Telegrapha je Graceful že druga luksuzna jahta, ki jo povezujejo z ruskim predsednikom in je v zadnjem času zapustila evropske vode. Pred časom je proti Turčiji odplulo tudi plovilo Victoria, ki ga neodvisni preiskovalci povezujejo z ožjim krogom Putinovih sodelavcev.