Avtorji:
A. P. K., STA

19. 5. 2026,
7.07

Vojna v Ukrajini Peking Moskva srečanje Xi Jinping Rusija Kitajska Vladimir Putin

Vojna v Ukrajini

Putin začenja dvodnevni obisk na Kitajskem #vŽivo

Vladimir Putin, Rusija, Xi Jinping, Kitajska | Voditelja naj bi razpravljala o sodelovanju na več področjih, vključno s trgovino in gospodarstvom, pa tudi o izobraževanju, zdravstvu in kulturi, navedbe Peskova povzema ruska tiskovna agencija Tass. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin bo danes in v sredo na povabilo kitajskega kolega Ši Džinpinga na obisku na Kitajskem. Voditelja naj bi med srečanjem, ki sledi nedavnemu obisku predsednika ZDA Donalda Trumpa v Pekingu, razpravljala o dvostranskih odnosih in sodelovanju na več področjih ter o mednarodnih in regionalnih vprašanjih skupnega interesa.

Rusija ima glede obiska zelo visoka pričakovanja. Po navedbah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova bo srečanje Putina in Šija pomagalo ustvariti nov zagon za nadaljnji razvoj in širitev odnosov med Moskvo in Pekingom.

Kitajska in Rusija bosta obisk izkoristili za nadaljnje spodbujanje razvoja odnosov med državama, kar naj bi po navedbah tiskovnega predstavnika kitajskega zunanjega ministrstva Guo Jiakuna prineslo večjo stabilnost v svetu in pozitivno energijo.

Voditelja naj bi razpravljala o sodelovanju na več področjih, vključno s trgovino in gospodarstvom, pa tudi o izobraževanju, zdravstvu in kulturi, navedbe Peskova povzema ruska tiskovna agencija Tass.

Rusija ne tekmuje z ZDA

Rusko delegacijo bo sestavljalo več ministrov ter vodij državnih in zasebnih podjetij, ki delujejo na Kitajskem. Rusija glede sestave delegacije po besedah Peskova ne tekmuje z ZDA, temveč razvija neodvisne in večplastne odnose s Kitajsko.

Po poročanju kitajske tiskovne agencije Xinhua bo to Putinov 25. obisk na Kitajskem, odvil pa se bo manj kot teden dni po tem, ko se je na dvodnevnem obisku v Pekingu mudil tudi ameriški predsednik Trump.

Pred obiskom se je med ruskimi napadi na Ukrajino v noči na ponedeljek zgodil incident, saj je eden od ruskih dronov v Črnem morju zadel kitajsko tovorno ladjo. Nobeden izmed članov posadke ni bil poškodovan, ladja pa je nadaljevala pot.

