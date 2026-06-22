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Avtor:
A. Ž.

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
18.56

Osveženo pred

2 minuti

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Natisni članek
Vladimir Putin Rusija

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 18.56

2 minuti

Putin svari: Lahko se zgodi nekaj strašnega

Avtor:
A. Ž.

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Predsednik | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Vladimir Putin Rusiji vlada že od konca leta 1999 – torej že več kot četrt stoletja. Je nesporni vladar največje države na svetu, volitve, na katerih zmaguje, so več ali manj formalnost. Številni na Zahodu mu očitajo, da je avtoritarni vladar (nekakšen sodoben ruski car), ki se zgleduje po carski Rusiji ali komunistični Sovjetske zvezi. Zato je morda na prvi pogled presenetljivo, da je isti Putin leta 1996 javno svaril pred vrnitvijo totalitarizma in trde roke v Rusiji.

Leta 1996 je bil objavljen dokumentarec, v katerem je Vladimir Putin, takrat še del mestne uprave v Sankt Peterburgu, svaril pred vrnitvijo totalitarizma.

"Trda roka nas bo kmalu začela daviti"

Kot je dejal, resnična grožnja ne leži v institucijah, kot sta policija ali vojska, temveč miselnosti ruskih ljudi, saj mnogi Rusi podzavestno menijo, da bi bila družba varnejša in udobnejša, če bi trda roka poskrbela za red.

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A nato je Putin posvaril, da bo to zadovoljstvo prebivalstva z novo trdoroko oblastjo hitro minila in da "nas bo ta trda roka začela hitro daviti". Ironija zgodovine je, da se je ruska oblast pod Putinom spremenila v to, pred čemer je leta 1996 vsaj javno svaril.

Odlomek iz dokumentarca iz leta1996 in Putinov odziv iz leta 2002, ko je bil že predsednik Rusije:

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