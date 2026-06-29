Putin prvič priznal, da jim ukrajinski napadi povzročajo težave

Ruski predsednik Vladimir Putin je prvič javno priznal, da imajo zaradi ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo težave pri oskrbi z gorivom. Ukrajina je v zadnjih dneh namreč izvedla več napadov na rafinerije v Rusiji, v zadnjem je umrl en človek.

V napadu na rafinerijo v Slavjansku je glede na navedbe regionalnega guvernerja Venjamina Kondratjeva umrl en človek. Gre za eno ključnih ruskih rafinerij na jugu države, saj na leto predelajo skoraj štiri milijone ton surove nafte. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zatrdil, da je bila istočasno napadena tudi rafinerija v Jaroslavlju, vendar ruske oblasti napada niso potrdile.

Preživljajo težko obdobje

Da Moskva čuti posledice že več let trajajoče vojne, je zdaj prvič javno priznal ruski predsednik Vladimir Putin. Državljanom je obljubil, da bodo okrepili zaščito naftnih objektov in povečali proizvodnjo goriv. Na srečanju z uradniki je povedal, da država preživlja težko obdobje, ob tem pa vztrajal, da bodo spoštovali svoje obveznosti.

Kmalu zatem je za državno televizijo povedal, da bodo povečali proizvodnjo sistemov zračne obrambe za zaščito pred ukrajinskimi napadi. Zatrdil je, da težave niso kritične, ter poudaril, da bo Rusija uvozila več goriva in pospešila popravila v naftnih obratih, da bi odpravili "začasni primanjkljaj". Več kot 20 ruskih regij je namreč uvedlo omejitve točenja goriva, državljani pa se pritožujejo nad večurnim čakanjem na bencinskih črpalkah.

V pogovoru z novinarjem ruske države televizije je Putin ukrajinske napade na ruske rafinerije opisal kot poskus, "da v ruski družbi povzročijo razkol in nas prisilijo, da – četudi le začasno – ustavimo napredovanje ruske vojske na frontah ter zagotovimo pogoje za začetek pogajalskega procesa, ki bodo ugodni za našega nasprotnika". "Te možnosti jim ne bomo dali," je poudaril in dodal, da ukrajinski napadi na rusko infrastrukturo nimajo nobenega vpliva na razmere na frontah.

Ob tem je prvič razkril, da je Ukrajina predlagala obojestransko prekinitev napadov za sovražnikovimi linijami. Po njegovih besedah je Kijev to predlagal samo zato, ker se zavedajo, da so ruske zmogljivosti veliko večje. Ponudili naj bi jim tudi omejitev bojev na izključno štiri ukrajinske regije, in sicer Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje. Predlog je Rusija zavrnila z argumentom, da gre za strateški manever, ki bi pomagal ukrajinskim oboroženim silam.