Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Avtor:
M. T.

Torek,
12. 5. 2026,
21.43

Putin bo končno dobil Satana, najstrašnejše orožje Rusije #video

Rusija je danes uspešno preizkusila strateško medcelinsko raketo RS-28 Sarmat, znano tudi po vzdevku Satan 2, in jo bo do konca leta 2026 vključila v operativno uporabo, je danes razglasil ruski predsednik Vladimir Putin. Raketo Sarmat je Putin ob tem označil za najmočnejše tako orožje na svetu.

Raketa RS-28 Sarmat ima po besedah ruskega predsednika Vladimirja Putina doseg več kot 35 tisoč kilometrov, ne more pa je prestreči noben sodoben ali celo prihodnji obrambni sistem katerekoli države na svetu, je tako imenovanega Satana 2 po navedbah tiskovne agencije Reuters hvalil Putin.

Raketa RS-28 Sarmat lahko nosi do 16 jedrskih bojnih glav. | Foto: Reuters Raketa RS-28 Sarmat lahko nosi do 16 jedrskih bojnih glav. Foto: Reuters

Sarmat je sicer eden od ključnih elementov modernizacije ruskega raketnega arzenala, v Moskvi pa o raketi govorijo že od leta 2018, ko jo je Putin prvič predstavil ruski in svetovni javnosti. Razvoj rakete so sicer zaznamovale številne zamude in neuspešni preizkusi, zadnji odmeven se je zgodil leta 2024.

Današnji preizkus rakete RS-28 Sarmat je bil po besedah poveljnika ruskih strateških raketnih sil Sergeja Karakajeva uspešen, Vladimir Putin pa je ob tem nato takoj napovedal, da bo raketa na operativno uporabo pripravljena že do konca tega leta.

Vladimir Putin je morda nazadnje dobil svojega tako imenovanega Satana. | Foto: Reuters Vladimir Putin je morda nazadnje dobil svojega tako imenovanega Satana. Foto: Reuters

Zahodni strokovnjaki po poročanju Reutersa sicer že nekaj časa opozarjajo, da Rusija pri navajanju zmogljivosti in tehničnih lastnosti njihovega orožja, ki lahko nosi jedrske bojne glave, sicer pogosto pretirava.

