Več astronavtov na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) je začasno zapustilo območje postaje in se namestilo v priključeno vesoljsko plovilo, medtem ko ruska člana posadke na eni od struktur postaje izvajata popravila, ki so potrebna zaradi uhajanja zraka, je danes sporočila ameriška vesoljska agencija Nasa.

Kot je navedla Nasa, na ruskem delu postaje v tunelu modula, imenovanem Zvezda, že nekaj časa opažajo razpoke in puščanje. "Po novem uhajanju se je (ruska vesoljska agencija) Roskozmos odločila za izvedbo obsežnejšega popravila," so sporočili.

Nasa je peterici astronavtov naročila, naj to obdobje preživijo na priključenem vesoljskem plovilu SpaceX in se pripravijo na morebitno evakuacijo, medtem ko ruska kozmonavta izvajata popravila. Ukrep so opisali kot previdnosten.

Andrey Fedyaev, Jack Hathaway, Jessica Meir in Sophie Adenot Foto: Reuters

Postaja se po poročanju BBC s tovrstno težavo ne sooča prvič – o razpokah, ki povzročajo uhajanje zraka, poročajo že pet ali šest let. Vendar pa je agencija Roskozmos minuli mesec po prihodu ruskega tovornega plovila na ISS opazila padec pritiska v omenjenem tunelu, zaradi česar so se namesto za manjše posege odločili za obsežnejše popravilo.