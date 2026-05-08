Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
8. 5. 2026,
9.23

desnica laburistična stranka premier Keir Starmer volitve Velika Britanija

Prvi izidi volitev v Angliji kažejo na velike pridobitve skrajne desnice

Keir Starmer | Če se bodo napovedi padca podpore laburistom potrdile, je pričakovati, da bodo rezultati okrepili ugibanja o iskanju morebitnega naslednika Starmerja. | Foto Guliverimage

Če se bodo napovedi padca podpore laburistom potrdile, je pričakovati, da bodo rezultati okrepili ugibanja o iskanju morebitnega naslednika Starmerja.

Prvi izidi lokalnih volitev v Angliji kažejo na velike pridobitve za skrajno desno stranko Reform UK, ki jo vodi nekdaj glavni obraz brexita in nasprotnik priseljevanja Nigel Farage. Vladajočim laburistom premierja Keira Starmerja se medtem obetajo boleče volilne izgube, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Volivci v Združenem kraljestvu so v četrtek v Angliji izbirali lokalne svete, na Škotskem in v Walesu pa regionalni parlament. Doslej so glasove v Angliji začeli šteti le v 46 svetih, kmalu pa bodo začeli še v preostalih 90. Tudi na Škotskem in v Walesu še niso začeli šteti glasov, navaja britanski BBC.

Po doslej preštetih glasovih so laburisti izgubili nadzor nad osmimi sveti in skoraj 250 sedežev. Več kot sto sedežev so izgubili konservativci. Stranka Reform UK je medtem osvojila več kot 350 sedežev.

Volitve na Škotskem, v Walesu in Angliji predstavljajo najobsežnejši preizkus podpore volivcev za Starmerja od volitev julija 2024, na katerih so laburisti prepričljivo zmagali in končali 14 let vladavine konservativcev.

Napovedi za laburiste so sicer slabe. Poleg Anglije se jim udarec napoveduje v Walesu, kjer bi lahko prvič, odkar je ta regija pred 27 leti dobila lasten parlament, izgubili nadzor nad tamkajšnjo vlado. Na Škotskem medtem ankete napovedujejo podaljšanje, in verjetno še okrepitev, 19-letne vladavine Škotske nacionalne stranke (SNP).

