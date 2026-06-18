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Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
18. 6. 2026,
20.14

Osveženo pred

20 minut

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trčenje jadrnica Hrvaška Brač Šolta

Četrtek, 18. 6. 2026, 20.14

20 minut

Prvemu častniku katamarana po trčenju z jadrnico očitajo malomarnost

Avtorji:
K. M., STA

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Trčenje potniškega katamarana in jadrnice v Splitskih vratih | Katamaran je v nedeljo plul med Splitom in Hvarom. V ožini med otokoma Brač in Šolta je trčil v 14 metrov dolgo jadrnico, ki je plula pod francosko zastavo. | Foto Morski.hr

Katamaran je v nedeljo plul med Splitom in Hvarom. V ožini med otokoma Brač in Šolta je trčil v 14 metrov dolgo jadrnico, ki je plula pod francosko zastavo.

Foto: Morski.hr

Na sodišču v Splitu so danes zaslišali člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico, pri čemer so umrli štirje ljudje na jadrnici. Osumljenemu očitajo, da je kot prvi častnik med upravljanjem katamarana povzročil trčenje, ker je plul prehitro, pri tem pa ni ustrezno uporabljal naprav in spremljal poti plovila.

Tožilstvo v Splitu je sprožilo preiskavo proti 33-letnemu hrvaškemu državljanu zaradi suma, da je kot prvi častnik upravljal katamaran, ki se je v nedeljo zaletel v jadrnico, brez vklopljenega radarskega nadzora in alarmnega sistema, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Obstaja utemeljen sum, da (...) ni sprejel vseh ukrepov, potrebnih za varnost ladje in plovbe, da bi se umaknil s poti jadrnici," je navedlo tožilstvo.

Ni ustrezno opazoval plovnega območja

Dodali so, da osumljeni med plovbo ni ustrezno opazoval plovnega območja in plovil pred seboj in okoli sebe. Očitajo mu, da glede na gostoto prometa na območju ni plul z varno hitrostjo in ni opazil jadrnice, ki se mu je približevala z desne. Nato tudi ni pravočasno ukrepal, da bi preprečil trčenje.

Osumljenemu grozi od tri do 15 let zapora, saj je njegovo domnevno kršenje prometnih predpisov privedlo do smrti več ljudi. Tožilstvo je zanj zahtevalo pripor, vendar sodnik še ni sprejel odločitve, navajata Hina in hrvaški portal Index.

Katamaran je v nedeljo plul med Splitom in Hvarom. V ožini med otokoma Brač in Šolta je trčil v 14 metrov dolgo jadrnico, ki je plula pod francosko zastavo.

Našli štiri trupla 

Na jadrnici je bilo v času trčenja osem čeških državljanov, po nesreči je potonila. Po trčenju so v morju sprva našli trupla treh umrlih, kasneje v nedeljo pa so v kabini jadrnice na 50 metrih globine locirali tudi truplo četrte osebe. Preostale štiri potnike jadrnice so rešili in jih poškodovane prepeljali v splitski klinični center.

Na katamaranu je bilo v času trčenja 118 potnikov in sedem članov posadke, nihče od njih pa ni bil poškodovan.

Trčenje potniškega katamarana in jadrnice v Splitskih vratih
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