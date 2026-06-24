Pripravite se: znano je, kako dolgo bo trajal vročinski val

Vročinski val, ki je zajel večji del Evrope, bo na stari celini vztrajal še najmanj dva tedna, je razvidno iz današnje objave na spletni strani Svetovne meteorološke organizacije (WMO). Po njenih navedbah se bo središče vročinskega vala v prihodnjih dneh pomaknilo proti Balkanu.

Kot je razvidno iz objave na spletni strani WMO, se bodo ekstremno visoke temperature nadaljevale v delih zahodne, osrednje in južne Evrope, pri čemer se bo središče vročinskega vala v prihodnjih dneh postopoma pomaknilo proti Balkanu.

Organizacija je ob tem opozorila na obsežne posledice vročine za javno zdravje, infrastrukturo, kmetijstvo in gospodarstvo v prizadetih državah.

Temperature tudi do deset stopinj Celzija nad povprečjem

Po podatkih enega od evropskih centrov WMO za spremljanje podnebja, ki ga upravlja nemška meteorološka služba DWD, so temperature v večjem delu Evrope trenutno od tri do deset stopinj Celzija nad sezonskim povprečjem.

Najvišje dnevne temperature so marsikje presegle 35 stopinj, v delih jugozahodne Evrope pa so dosegle celo več kot 40 stopinj Celzija.

Ekstremno visoke temperature se bodo nadaljevale v delih zahodne, osrednje in južne Evrope, pri čemer se bo središče vročinskega vala v prihodnjih dneh postopoma pomaknilo proti Balkanu. Foto: Shutterstock

V Angliji zapirajo šole, v Italiji rdeči alarm

V Veliki Britaniji so v pričakovanju rekordno visokih temperatur danes popolnoma ali delno zaprli več kot tisoč šol. Zaprli so jih v Walesu in Angliji, kjer do četrtka zvečer velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bi ponekod lahko dosegle 40 stopinj Celzija. Prebivalce so pozvali, naj ne potujejo z vlakom, če ni nujno.

Na Otoku pričakujejo, da bodo na območju presegli junijski temperaturni rekord, ki znaša 35,6 stopinje Celzija in so ga izmerili leta 1976 v mestu Hampshire. Do četrtka do 21. ure, ko je britanska meteorološka agencija Met Office razglasila najvišje rdeče svarilo pred izjemno vročino za območje, ki se razteza od Londona do Swansea ter od Somerseta do Birminghama, pa bi se temperatura lahko približala najvišji temperaturi, kadarkoli izmerjeni v Združenem kraljestvu. Ta znaša 40,3 stopinje Celzija, izmerili pa so jo v Lincolnshiru julija 2022. Rdeče opozorilo je sicer agencija razglasila šele drugič doslej, poročajo britanski mediji.

Vročinski val, ki je zajel Evropo, ogroža zdravje ljudi, je danes opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Evropske voditelje je pozval, naj začnejo vlagati v zdravstvene sisteme, ki bodo odporni na podnebne spremembe. Foto: AP / Guliverimage

V Italiji medtem za 16 od 27 velikih mest danes velja rdeče opozorilo, ki ga je ministrstvo za zdravje razglasilo zaradi nevarnosti, ki jo za zdravje predstavljajo visoke temperature med vročinskim valom v velikem delu zahodne Evrope. 15 mestom, za katera je že v torek veljalo rdeče opozorilo, je ministrstvo danes dodalo še Latino.

Rdeče opozorilo ob tem velja za mesta Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firence, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Rim, Torino, Verona, Benetke in Viterbo. V četrtek se jim bo pridružil še Bari, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.