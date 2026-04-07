Prikrivali naj bi zdravstveno stanje iranskega vrhovnega voditelja

Novi iranski vrhovni voditelj Modžtaba Hamenej ni sposoben opravljati funkcije in se zdravi v svetem mestu Kom, razkrivajo obveščevalni podatki, ki jih je razkril časopis The Times. Diplomatska nota, ki naj bi temeljila na ameriških in izraelskih obveščevalnih podatkih ter je bila posredovana zaveznikom v Perzijskem zalivu, navaja, da je Hamenej, sin ubitega dolgoletnega voditelja Alija Hamenej, v nezavesti zaradi resnih zdravstvenih težav, oblasti pa naj bi se pripravljale celo na njegov pogreb.

Dokumenti, ki jih je pridobil časopis The Times, prvič razkrivajo lokacijo novega iranskega vrhovnega voditelja. Mesto Kom, ki leži 140 kilometrov južno od Teherana, v šiitskem islamu velja za sveto. "Modžtaba Hamenej se zdravi v Komu. Njegovo stanje je resno in ne more sodelovati pri nobeni odločitvi režima," piše v dokumentu.

Modžtaba Hamenej se zdravi v mestu, kjer naj bi pokopali tudi njegovega očeta Alija Hameneja, saj so obveščevalne agencije opazile priprave na "gradbišču velikega mavzoleja v Komu" za "več kot eno grobnico", kar nakazuje, da bi lahko bili poleg pokojnega vrhovnega voditelja pokopani tudi drugi družinski člani in morda celo Modžtaba.

Voditelj, ki ga nihče ni videl

Iran je potrdil, da je bil novi vrhovni voditelj ranjen v istem zračnem napadu, v katerem so bili 28. februarja ubiti njegov oče, mati, žena Zahra Hadad Adel in eden od njegovih sinov. Mlajši Hamenej se od začetka vojne ni pojavil v javnosti ali spregovoril, čeprav so ga v začetku marca izbrali za očetovega naslednika.

Od takrat sta bili na iranski državni televiziji prebrani dve izjavi, pripisani 56-letnemu Hameneju. V ponedeljek je isti kanal objavil tudi videoposnetek, ustvarjen z umetno inteligenco, ki prikazuje voditelja, kako vstopa v vojno sobo in analizira zemljevid izraelskega jedrskega objekta v Dimoni.

Pomanjkanje zvočnega posnetka njegovega glasu govori v prid informacijam, da je še vedno v kritičnem stanju. Medtem ko iranski uradniki vztrajajo, da novi vrhovni voditelj vlada državi, so prejšnja poročila že nakazovala njegovo slabo zdravje. Opozicijske skupine trdijo, da ga zdravijo v bolnišnici in da ni pri zavesti, druge pa pravijo, da je utrpel le zlom noge in poškodbe obraza.

Vprašanje resnične moči v Iranu

Njegova domnevna nesposobnost vodenja postavlja pod vprašaj njegov status v državi, kjer ima vrhovni voditelj absolutno politično in versko avtoriteto. To bi lahko spodbudilo ugibanja, da državo de facto vodi islamska revolucionarna garda (IRGC) in da je Hamenej le lik brez dejanske moči. Tudi ameriški predsednik Donald Trump je do zdaj zatrjeval, da se pogaja z drugimi iranskimi uradniki, pri čemer je izrecno dejal, da ne komunicira z vrhovnim voditeljem.

Odložen pokop in strah pred kaosom

Iranske državne tiskovne agencije so sprva poročale, da bo 86-letni Ali Hamenej pokopan v šiitskem svetišču v svojem domačem kraju Mašhad na severovzhodu Irana, ki je tudi romarsko središče. Poročila so tudi navajala, da bo javna žalna slovesnost za pokojnim voditeljem potekala v Teheranu, pri čemer točnega datuma še niso objavili.

Čeprav je iranska vlada sporočila, da je bil državni pogreb starejšega Hameneja prestavljen zaradi "pričakovane izjemne udeležbe", je že sama preložitev sprožila številna vprašanja. Glede na nove informacije o pokopu v Komu se zdaj porajajo nova vprašanja: v prvi vrsti to, ali bi lahko bil Kom le začasno počivališče pokojnega voditelja zaradi varnostnih pomislekov, saj se oblasti bojijo, da bi Izrael in ZDA slovesnost izkoristili za napade.