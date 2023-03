Prigožinovi plačanci vdrli v Bahmut. Ukrajinski vojaki: Ne zmoremo več. #vŽivo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov



7.30 Prigožinovi plačanci vdrli v Bahmut

7.26 Posnetki obupanih ukrajinski vojakov: Obkoljeni smo z vseh strani. Ne zmoremo več.

Vodja ruske skupine plačancev Wagner Jevgenij Prigožin je objavil videoposnetek, ki naj bi prikazoval njegove borce v ukrajinskem mestu Bakhmut, poroča Sky News.

Na posnetku pripadniki skupine Wagner dvigujejo Wagnerjev prapor na vrh napol podrte večnadstropne stavbe. Eden od moških poleg pleše in igra na kitaro.

Na družbenih omrežjih se je pojavilo več videoposnetkov iz vzhodnega ukrajinskega mesta Bahmut.

Na enem od videoposnetkov ukrajinski vojaki pravi, da so obkoljeni z vseh strani in da imajo zelo malo streliva. "Tukaj sem s fanti in to je vse strelivo, ki nam je ostalo. Obkoljeni smo z vseh strani. Ne zmoremo več", v videoposnetku pove obupani ukrajinski vojak, nato pa miri tistega, ki mu je bil posnetek namenjen: "Vse bo v redu. Prišel bom domov in te poljubil. Ljubim te," konča.

V drugem videoposnetku poveljnik pravi, da so sredi noči dobili ukaz, naj nemudoma zapustijo Bahmut.

Tretji videoposnetek prikazuje ukrajinskega vojaka, ki beži iz Bahmuta in svoji materi pošilja sporočilo, da je preživel. "Mami, živ sem, živ!!!", ji reče.

#Ukranian soldier leaving #Bakhmut

Sends a msg to his mother.

He says mum, I am alive, alive!!!

As he is running not able to believe it himself.

Fighting till the last #Ukranian costs real lives! pic.twitter.com/HgYfDAg7kN