Na zdravstveni postaji Cerkno danes poteka vpis k novi zdravnici družinske medicine. Nastala je dolga vrsta čakajočih, prišlo pa je tudi do zapleta, saj so med čakajočimi zaokrožili listi s številkami, pri katerih pa po pojasnilih pristojnih ni šlo za dejanske številke, ki bi ljudem zagotovile mesto na seznamu za vpis.

Nova zdravnica bo v Cerknem nadomestila upokojenega zdravnika. Zdravstveni dom (ZD) Idrija, pod okrilje katerega sodi zdravstvena postaja Cerkno, je začetek vpisovanja pacientov pri njej napovedal za danes ob 15. uri.

Dolga vrsta čakajočih že zjutraj

Pred stavbo zdravstvene postaje pa se je že zjutraj začela nabirati vrsta čakajočih. K temu jih je spodbudil podatek, da bo zdravnica opredelila le 490 pacientov, ker bo delala v skrajšanem obsegu delovnega časa in bo ambulanta zaenkrat delala le dvakrat tedensko.

Čakajoči od predstavnikov ZD danes prejmejo liste s številko, z datumom in žigom, kjer je navedeno, kdaj naj se oglasijo v ambulanti za dejanski podpis izjave za opredelitev pri novi zdravnici. A še preden je ZD Idrija začel deliti uradne številke, so med čakajočimi zaokrožili listki z napisano zgolj številko, brez datuma in žiga.

Zmeda pri številkah

Prišlo je do zmede, ker ni bilo jasno, ali gre že za "uradne" številke, ki jih deli ZD Idrija, ali ne. Ko so bili v ZD Idrija obveščeni o listkih, ki so jih delile nepooblaščene osebe, so čakajočim večkrat pojasnili, da listi niso pravi in jih ne deli ZD Idrija. Nekateri pacienti so namreč po prejetju nepravih listov že odhajali iz vrste, misleč, da že imajo številko, ki jim zagotavlja mesto na seznamu za vpis pri novi zdravnici.

V. d. direktorice ZD Idrija Branka Florjančič je v izjavi poudarila, da so prave le številke, opremljene z datumom naročenega obiska ambulante in žigom ZD Idrija, ki so jih delavci ZD Idrija pred zdravstveno postajo Cerkno začeli deliti nekaj pred 12. uro. Za delitev prej, in ne šele ob 15. uri, kot je bilo sprva določeno, so se v ZD odločili zaradi slabega vremena in zaradi dolge vrste čakajočih, med katerimi so bili tudi starejši in bolni.

Kdo je bil povzročitelj zmede, bodo pristojni še ugotavljali. Da bi zaščitili čakajoče pred slabim vremenom, je sicer ZD Idrija v sodelovanju s civilno zaščito na parkirišču pred zdravstveno postajo Cerkno postavil šotore.

V ZD Idrija in občinah ustanoviteljicah Idrija in Cerkno so sicer v torek v skupnem sporočilu za javnost zapisali, da zaradi spoštovanja predpisov in pravil ZZZS ter pravice pacientov do proste izbire osebnega zdravnika ni mogoč avtomatski prenos pacientov, ki so bili opredeljeni pri upokojenem zdravniku. Pa tudi sicer, da nova zdravnica zaradi skrajšanega delovnega časa ne bo mogla v celoti prevzeti ambulante in vseh pacientov upokojenega zdravnika. Vpis pri novi zdravnici je po pravilih ZZZS mogoč le osebno, so še zapisali v sporočilu.